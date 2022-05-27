Исследователи сравнили звуки на Земле и на Марсе

СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.

Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».

Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.

«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.

Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.

Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.

В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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