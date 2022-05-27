|
|
В ДНР завезли первую партию стекла для восстановления объектов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На территорию Донецкой народной республики с целью остекления объектов, поврежденных в ходе боевых действий, приехали 10 машин со стеклом.
«Стекло поступило к нам по гуманитарной линии со стороны Российской Федерации. Сейчас зашла первая партия груза, общий вес которого составил 150 тонн. Совместно с администрациями городов ранее были определены склады для размещения данного груза. Размеры полотен составляют 160 х 130 см. Четыре машины разгружаются в Донецке, пять единиц ушло на Мариуполь и одна на Волноваху», – приводятся на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР слова заместителя главы ведомства Владимира Дубовка.
По данным представителя Минстроя, в ближайшее время ожидается еще партия стекла. Планируется, что стекло пойдет на восстановление жилья и других объектов, которые можно восстановить хозяйственным способом, степень разрушения, которых не превышает 30%.
Ранее стало известно, что строители из Орловской области отправились на восстановление ЛНР и ДНР.
Медведев назвал требования Зеленского «категоричными до идиотизма»
|
|
Выдвигаемые украинским лидером Владимиром Зеленским условия для перемирия категоричны «до идиотизма» и невыполнимы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – напомнил в своем Telegram-канале Медведев высказывания главы украинского государства.
Зампред Совбеза указал, что Зеленский сейчас чувствует свое «неизбежное поражение», а потому находит соответствующий выход из положения: «нет страны – нет проблемы».
«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», – добавил он.
Медведев отметил, что ультиматумы «звучат красиво только на бумаге», и устанавливают их с позиции силы и «на трезвую голову, а не под психотропными препаратами».
«Однако всегда найдутся те, кому вся эта петушиная, глупая, заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна. Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна», – описал ситуацию зампред Совбеза.
По его мнению, Шольцу необходимо киевское руководство, поскольку оно ведет Украину к исчезновению с карты, и вместо страны останутся «плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс».
«Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно», – провел сравнение Медведев.
Он напомнил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично, а также начать переговоры как можно быстрее. По мнению Медведева, Зеленскому стоило бы прислушаться к этому совету Киссинджера, поскольку тот не был замечен в симпатиях к России, но мыслил рационально.
«Однако Зеленскому и его «колбасным» кукловодам никто не указ. Киссинджеру и New York Times, которая в редакционной статье также призывала к поиску компромиссов, он припоминает 1938 год и «тогдашний Мюнхен». Ему бы правильнее напомнить про Мюнхен своим партнерам в Польше, которые жаждут украинских земель и которым не дают спокойно спать лавры гитлеровской Германии», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Китай заблокировали резолюцию США в СБ ООН о санкциях против КНДР
|
|
Россия и Китай использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США об усилении санкций против КНДР.
Остальные члены Совбеза ООН – Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ – проголосовали за резолюцию, передает ТАСС.
Американская инициатива содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних ракетных испытаний. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в документе содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.
Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания этой структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.
Напомним, в среду Южная Корея обвинила КНДР в запуске баллистических ракет в сторону Японского моря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Токаев назвал Россию азиатской страной и процитировал Сталина
|
|
Россия и Казахстан как азиатские страны должны держаться вместе, заявил президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, говоря о будущем ЕАЭС.
«Именно в нынешней уникальной геополитической ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан, могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь», – приводит слова Токаева «Sputnik Казахстан».
Он поручил дать режим наибольшего благоприятствования российским компаниям в Казахстане.
«Я думаю, что мы действительно должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года: "Мы, азиаты, должны держаться вместе», – сказал президент.
Токаев сделал свое заявление на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Его высказывание является цитатой главы СССР Иосифа Сталина, который произнес фразу о необходимости держаться вместе в апреле 1941 года после подписания в Москве Советско-японского пакта о нейтралитете. Она была обращена к министру иностранных дел Японской империи Есукэ Мацуоке.
Это не первый случай, когда Токаев цитирует это высказывание Сталина. В предыдущий раз он сделал это в октябре 2019 года, рассказывая о прошедших на Валдайском форуме дискуссиях вокруг роли Востока и Евразии в мировой политике. «Естественно, я не поклонник Сталина, но в этом случае согласен с ним: мы, евроазиаты, должны держаться вместе», – написал Токаев тогда в соцсетях.
Ранее Токаев заявил о планах принять участие в Петербургском экономическом форуме.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль: Москва ждет от Киева принятия требований России
Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, каких уступок ждет Москва от Киева.
«Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», – уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, касается ли это и территориальных уступок.
Ранее в офисе Зеленского заявили о якобы поступающих с Запада сигналах «уступить территории России».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Транспортный самолет ВСУ с вооружением сбит в воздухе в Одесской области
|
|
Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики (ДНР). В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка ЛНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.
В районе железнодорожной станции Покровск ДНР в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил желание Молдавии пересмотреть контракт с Газпромом
|
|
«Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Затем, если Кишинев получит некую фиксированную цену за газ, а потом рыночная стоимость топлива упадет, они снова будут недовольны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кишинев вновь захотел пересмотреть условия контракта на поставки российского газа.
«Молдавия изначально настаивала на том, чтобы цена на газ формировалась на основании привязки к спотовому рынку. Такую схему Россия использует во всех европейских контрактах. Однако Москва пошла на уступки Кишиневу, введя зимой составляющую нефтяной индексации», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что в нынешних условиях на рынке сложилась такая ситуация, что привязка к спотовому рынку приводит к повышению цен на топливо. Но, отметил эксперт, «в этом и суть рыночной стоимости – она сложно предсказуема и постоянно колеблется».
«Теперь Молдавия говорит о фиксированной цене на газ. Но я уверен, что они не согласятся на условные 950 долларов за тысячу кубов. Кишинев хочет, чтобы сырье стоило в районе 200–300 долларов», – подчеркнул Юшков.
Он также отметил, что Молдавия все равно останется недовольной условиями соглашения. «Если вдруг цены на газ упадут до 100 долларов, как это было в 2020 году на фоне коронавируса, то Кишинев вновь запросит пересмотр договора», – уверен собеседник.
«Единственные страны, которые имеют фиксированные цены на российский газ, – Белоруссия и Армения. Но они входят в ЕАЭС. А Молдавия движется ровно в противоположном направлении. Ярким тому подтверждением является подача заявки на ускоренное вступление в ЕС. И тогда совершенно не понятно, почему у них должны быть какие-то особые условия», – рассуждает Юшков.
По словам эксперта, если все же такой контракт будет заключен, то вопросы возникнут и внутри Евросоюза, который оплачивает газ на основании показателей спотового рынка.
«И вообще, чтобы зарекаться о каких-то послаблениях для себя, Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Они по предыдущему контракту должны Газпрому более 700 млн долларов. И Россия все равно пошла навстречу, заключив новое соглашение. И то, что им до сих пор не отключили газ, – политическая воля России», – заключил Юшков.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
|
|
Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
В Роскосмосе намерены следить за боевыми действиями на Украине, для этого будет развернута масштабная орбитальная группировка, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Для нас сейчас самая главная тема – это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины», – сказал Рогозин на саммите «Промышленная политика в новых реалиях», передает Интерфакс.
По словам Рогозина, уже имеется 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны.
Ранее Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены России в космосе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦБ назвал объем международных резервов России
Международные резервы России ко второй половине мая сократились более чем на 2 млрд долларов США, сообщил Центральный банк России.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров называл заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных
|
|
Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что на территории «Азовстали» не осталось украинских военных или боевиков-националистов, глава республики сказал: «Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная... Пока никто в этом не распишется», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по словам Пушилина, такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. «Конечно, необходимо будет их выявить, если таковые есть. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено. После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того, как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», – отметил он.
Ранее Пушилин заявил, что проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Патриарх Варфоломей призвал русских монахов на Афоне «сидеть смирно»
|
|
Константинопольский патриарх Варфоломей по греческому общественному телевидению ERT заявил, что у него нет намерения устраивать гонения на русских монахов на Афоне во время своего визита, однако они при этом должны «сидеть смирно», чтобы их не выслали.
Поездка на Афон запланирована на 27-29 мая. «Это не первый раз, когда я посещаю Святую Гору как паломник. Я был на Святой Горе восемь раз. Через 30 лет после того, как Бог счел меня достойным, и я нахожусь на престоле Константинополя, я хочу посетить еще раз, чтобы поблагодарить за это великое благословение», – передает слова Варфоломея РИА «Новости».
«Говорили и писали какие-то странные вещи относительно моего посещения, что я собираюсь изгнать русских монахов. Это мифы. У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи», – сказал Константинопольский патриарх.
Ранее портал antinews.gr сообщал, что греческое правительство готовится по «предложению» Константинопольского патриарха Варфоломея к массовому изгнанию русских монахов с Афона.
Между тем монахи на Афоне заявляют, что община не имеет отношения к этим планам и выступает против изгнания кого-либо из монахов. «Если начнут изгонять старцев русского или славянского происхождения, это разрушит Святую Гору. Об этом скажут патриарху во время его паломнического визита», – заявили монахи.
Напомним, секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы, акцию свяжут с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон.
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский своим указом отправил в отставку премьера Александра Мартынова и все правительство.
«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», – цитирует документ РИА «Новости».
Обязанности премьера возлагаются на вице-премьера по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.
Также Красносельский предложил парламенту Приднестровья рассмотреть кандидатуру Александра Розенберга на должность главы правительства. Уточняется, что парламент соберется для рассмотрения кадидатуры нового премьера 27 мая.
Мартынов возглавлял правительство Приднестровья с 17 декабря 2016 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР озвучили численность группировки ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Численность войск ВС Украины у Лисичанска и Северодонецка составляет до шести тысяч и до трех тысяч человек соответственно, сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.
«Предположительно, по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – передает ТАСС его слова.
Украинские силовики находятся именно вокруг двух этих городов, например, в дачных поселках или мелких населенных пунктах, рассказал Киселев.
Ранее советник главы МВД ЛНР заявил, что в районе Северодонецка и Лисичанска находится группировка украинских войск численностью порядка 15-16 тыс. человек.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России и силы республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше начали отменять бесплатный проезд для граждан Украины
С начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», – гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы, передает РИА «Новости».
При этом в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. До конца июня украинцы могут пользоваться бесплатно общественным транспортом в Познани и Люблине.
Напомним, сразу после начала спецоперации несколько польских городов ввели бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины. С 24 февраля в Польшу прибыли более 3,5 млн украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что в Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина пригрозила Венгрии ЧП на нефтепроводе «Дружба»
|
|
Украина может оказать влияние на работу нефтепровода «Дружба», чтобы надавить на страны, которые не могут отказаться от российской нефти, заявила советник украинского министра энергетики Елены Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.
Речь о шла о Венгрии, которая, по словам политика, воспользовалась ситуацией на Украине и начала шантажировать Евросоюз, но у Киева в руках «есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба».
Она напомнила об отдельной нитке трубы, идущей в Венгрию.
«На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом – прим. ВЗГЛЯД) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы еще не готовы к этому», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД