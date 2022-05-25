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США отказались отменять санкции до прекращения спецоперации России на Украине
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Санкции против России не отменят, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс отказался комментировать возможность отмены санкций в обмен на возможное содействие Москвы в вывозе зерна с Украины. Он заявил, что США «не отменят ограничения в обмен на пустые обещания». Представитель Госдепа считает, что нужно «скептически относиться к различным обещаниям России», передает РИА «Новости».
Госдеп подчеркнул, что США «не вводили санкции против российского продовольствия», а санкции, которые с продовольствием не связаны, «останутся в силе», пока спецоперация «не будет прекращена». Прайс заверил, что «санкции не приводят к сбоям к экспорте российской сельхозпродукции».
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым
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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.
Ди Майо сказал, что сейчас «условий для мира нет, и перед нами длительная и изнурительная война». В связи с этим «Италия создала рабочий документ для продвижения к миру». Ди Майо «откровенно» признал, что документ «пока еще находится в зачаточном состоянии».
Как пояснил министр, в плане «описали в общих чертах маршрут движения, который идет от международной группы по облегчению ситуации и имеет амбицию достичь нового совещания в Хельсинки», передает РИА «Новости».
Комментируя критику со стороны Медведева, Ди Майо заявил, что такие оценки «не демонстрируют желания мира» Москвой. Однако министр подчеркнул необходимость «установления большего диалога между двумя сторонами» конфликта.
Напомним, Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.
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Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет
Артистке Наргиз Закировой запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, об этом сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС России на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – сказал Исмаилов в беседе со Starhit.
Он добавил, что певица была к этому готова, и предполагала, что подобные меры к ней будут приняты. Вместе с тем она решила оставаться верной «своей гражданской позиции».
Ранее сообщалось, что Закирову после прибытия в Россию задержали в аэропорту и могут депортировать.
Наргиз Закирова в 1990-х вместе с семьей переехала в США, в 2013 году заняла второе место в российском проекте «Голос» и с тех пор занималась творческой деятельностью в России.
Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделеня на огневых позициях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны отчитались, что ударами авиации ВКС России за сутки были уничтожены более 210 украинских националистов.
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Командир «Азова» рассказал жене о жизни в плену
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Один из командиров батальона «Азов» Денис Прокопенко смог поговорить с женой по телефону и рассказал, что сдавшиеся в плен военнослужащие содержатся в удовлетворительных условиях, сообщило издание The Guardian.
Супруга украинского военного также заявила, что ей сообщали о том, что заключенные не подвергались насилию.
«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я», – рассказала газете Guardian Катерина Прокопенко.
«Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные», – добавила она. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи
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Запорожская область вернула герб времен Российской империи, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) – TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи). Рогов подчеркнул, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск).
Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом – черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.
По словам Рогова, возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. «Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», – сказал Рогов.
По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, так как все передано под прямое управление зарубежным кураторам. «Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украина призвала крупнейших зерноторговцев к объединению без России
Минагрополитики Украины сообщило о переговорах по созданию «ОПЕК для зерновых», в которую войдут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина, для усиления давления на Россию.
Министерство аграрной политики Украины сообщило, что Киев обсуждает с крупнейшими странами-производителями зерна идею создания «зернового ОПЕК» для защиты их интересов на мировом рынке. Теперь «зерновой ОПЕК» будет скорее использоваться для усиления давления на Россию и вытеснения ее с ключевых рынков. Однако российские эксперты полагают, что «зерновой ОПЕК» не нанесет существенного вреда экспорту из РФ, а в Еврокомиссии допускают и возможность диалога с Москвой о стабилизации ситуации с поставками продовольствия, пишет «Коммерсант».
Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, идея зернового альянса обсуждалась еще в 2007 году – тогда глава российского Минсельхоза Алексей Гордеев предлагал Украине и Казахстану создать «зерновую ОПЕК» для координации торговли зерном, однако проект не был реализован. Эсперт напомнил, что целью тогда было снятие излишней конкуренции стран в Черноморском бассейне, однако в нынешнем «зерновом ОПЕК» экономического смысла нет: цены на зерно и так высоки.
Также идею зернового альянса чисто политическим шагом считает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко, который заявляет, что геополитическая обстановка позволит быстро создать подобную организацию стран, на которые будет приходиться 60–70% мирового экспорта зерновых.
Однако, по словам Кушниренко, стимулирование экспорта для снижения цен ограничено проблемами транспортировки, а напрямую влиять на экспорт из РФ такая организация не сможет. При этом и России будет сложно оспорить действия зернового альянса в ВТО: у организации нет однозначной позиции по таким объединениям, а суд ВТО бездействует уже несколько лет.
Он добавил, что таким образом, в случае политического демпинга и вытеснения РФ с ключевых для нее экспортных рынков, механизмов защиты у РФ, вероятно, будет немного.
Издание добавляет, что с точки зрения мировой экономики идея «зернового ОПЕК» – часть процесса фрагментации мировых рынков, о которой ранее предупреждали в ОЭСР и Всемирном банке, вслед за вызванными санкциями процессами изоляции отдельных участков мировой финансовой системы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру
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«Мнение Киссинджера не может быть проигнорировано. Вместе с тем, превалирование той или иной позиции на Западе в отношении России напрямую зависит от положения дел на поле боя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину пойти на уступки на переговорах с Россией. В ответ на это Киев счел Киссинджера «давосским паникером».
«На Западе нет полного консенсуса по алгоритму украинского урегулирования. Не секрет, что основная часть истеблишмента и экспертного сообщества занимает достаточно жесткие проукраинские позиции. В том числе – в части вопроса о сохранении территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Но есть альтернативные точки зрения. В частности, это и представленная патриархом американской внешней политики Генри Киссинджером позиция о том, что Украина должна идти на уступки в переговорах с Россией», – отметил эксперт.
«Такие настроения присущи прежде всего так называемым реалистам. То есть людям, которые склонны анализировать международные отношения в большей степени через призму баланса сил, нежели чем призму международных норм и вопросов ценностей», – пояснил он.
«Для реалистов вопросы территориальной целостности и суверенитета рассматриваются в более широком геополитическом контексте. Поэтому мы и слышим подобные высказывания Генри Киссинджера», – добавил собеседник.
«Но пока это точка зрения меньшинства. Она не поддерживается сегодня мейнстримом, поскольку на Украине, как и на Западе, по-прежнему существует атмосфера эйфории от происходящего. Там есть мнение, что война может в корне изменить свой характер, Украина добьется серьезных успехов на поле боя и вопрос о территориальных уступках уйдет с повестки дня», – подчеркнул политолог.
«Безусловно, мнение Киссинджера не может быть проигнорировано, поскольку он пользуется большим уважением в экспертной среде. Но мейнстрим сейчас определяют другие точки зрения», – отметил Кортунов.
«Может это будет несколько цинично, но я считаю, что позиция Запада относительно конфликта зависит от положения дел на поле боя. Если Россия продолжит развивать свое наступление, то и настроения на Западе будут меняться», – допускает эксперт.
«А если Украина сможет каким-то образом остановить российскую армию и уж тем более перейти в какое-то контрнаступление, тогда сторонники западных взглядов получат небывалую уверенность в выбранной тактике и не будут ее менять», – продолжил он.
«Что же касается высказываний советника офиса Зеленского Михаила Подоляка – ему, конечно, характерна склонность к эпатажу. Это своего рода пиар-ход. Но я считаю, этот ход был неуместен в отношении Киссинджера. Люди в команде Зеленского не имеют большого дипломатического опыта, поэтому у них такой своеобразный подход к международным делам», – подчеркнул политолог.
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что «партия так называемых сторонников уступок считает, что главное для Запада – это не потерять Россию». «Эти люди ставят борьбу с Китаем на первое место и полагают, что США своей политикой угрожают возможностям Запада в борьбе с Китаем», – пояснил Бордачев.
«Приверженцев таких взглядов достаточно много, но оказать серьезное влияние на текущую повестку они не могут», – добавил он.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он также подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
В ответ на это Киев назвал Киссинджера «давосским паникером». В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк полагает, что Киссинджер отдал бы России не только часть Украины, но и Польшу с Литвой. По его словам, «хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». «Немного заняты», – приводит его слова ТАСС.
В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Киссинджера, заявил, что «не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война», Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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Названо число уничтоженных российской ПВО «Байрактаров» на Украине
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С начала специальной военной операции на Украине российские средства ПВО уничтожили около 90 ударных беспилотников «Байрактар», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» пояснил, что в это число не входят БПЛА, которые были уничтожены «в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами». По его словам, «Байрактары» оказались «простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов, как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности». Кроме того, у «Байрактаров» одноканальный прицельно-навигационный комплекс, за один заход они могут атаковать только одну цель, что сильно снижает их живучесть, поскольку «на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
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Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск
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«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.
«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.
Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.
При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.
Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.
«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.
«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.
Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
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