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Россия призвала Красный Крест возобновить поставки лекарств в Донбасс
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ВОЗ и Международному Красному Кресту (МККК) необходимо возобновить поставки жизненно важных лекарств в донбасские республики, заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста как организации, координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он добавил, что МККК под предлогом якобы нестабильной ситуации в Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.
Из-за этих действий свыше 12 тыс. пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности.
Ранее СМИ сообщали, что ВОЗ и МККК перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом.
Украинские власти признали ситуацию на Луганщине близкой к критической
Российские войска наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай.
Гайдай сообщил, что российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку». При этом трасса «Лисичанск–Бахмут» полностью простреливается». «Ситуация на грани критической», – заявил он в Telegram.
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Запорожская область Украины захотела войти в состав России
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Когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов заявил, что «будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации». Он подчеркнул, что «не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика», передает РИА «Новости».
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы», – сказал Рогов, добавив, что «все больше людей активно выступают за сближение с Россией».
Рогов сообщил, что конкретные шаги по воссоединению с Россией определят после освобождения областного центра – города Запорожье. Он отметил, что «уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области». Он выразил уверенность, что областной центр также «будет освобожден».
По словам Рогова, «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи». «Все к тому идет, что город будет освобожден», – сказал он, добавив, что Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Напомним, в освобожденной российскими войсками части Запорожской области введена бивалютная зона, можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях.
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В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Взломана оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. «Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил посол.
Мирошник проинформировал, что «после взлома» Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками «некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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Саперы обнаружили заложенную националистами «грязную бомбу» в больнице Мариуполя
Российские саперы обезвредили самодельную радиоактивную бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера.
«Заминированным оказался массивный гамма-терапевтический аппарат, который использует радиоактивное излучение для лечения онкологических больных. Если бы данное устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание радиологического отделения и травмировать находящихся недалеко от него людей. При определенных условиях после такого взрыва могла бы возникнуть опасность радиоактивного заражения близлежащей местности», – передает «Звезда» рассказ саперов.
Как отметила заместитель главврача онкодиспансера Нина Недвига, до этого военные обнаружили растяжки в палатах, а на территории больницы были найдены неразорвавшиеся снаряды. «Я никогда не думала, что свои могут такое делать. Я считаю, что это бесчеловечно», – высказалась она.
В общей сложности российские саперы обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства.
«Похоже, трагедия не случилась потому, что националисты торопились и не успели доделать работы. Саперы вместе со взрывным устройством нашли пульт, возможно, им и должны были подорвать устройство», – рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.
В данный момент российские саперы вывезли взрывчатые вещества в местность, где нет жилых домов. Обнаруженную опасную бомбу они намерены уничтожить на специальном полигоне.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Город Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции ЛНР и Вооруженными силами России, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», – заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
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Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск
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«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.
«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.
Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.
При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.
Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.
«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.
Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.
«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.
Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
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ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска
Светлодарск освобожден от украинских сил, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Войска ЛНР освободили Светлодарск. Над администрацией города поднято Знамя Победы!» – сообщила народная милиция в Telegram.
Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса. В сообщении указывалось, что «продолжается зачистка» города от «вражеского элемента». Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
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В ДНР пообещали не допустить превращения «Авдеевского коксохима» во вторую «Азовсталь»
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«Наши войска находятся в нескольких километрах от авдеевского предприятия «Коксохим», где сосредоточены украинские войска. Но мы не станем рисковать и создавать там вторую «Азовсталь», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Донецкой народной республике рассказали о тактике малых котлов на авдеевском направлении.
«Авдеевка почти полностью окружена. Город в спешке покинули местные власти, подразделения территориальной обороны и руководство Авдеевского коксохимического завода», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом «брать в лоб» Авдеевку никто не будет. Дело в том, что там находится завод «Коксохим». Мы уже в нескольких километрах от него. Но мы не хотим превращать это предприятие во вторую «Азовсталь». Также на «Коксохиме» находится довольно опасное производство, там хранятся различные фенолы и химические отходы», – подчеркнул Бердичевский.
По словам собеседника, также серьезные бои идут в районе села Очеретино в Ясиноватском районе, который расположен к северо-западу от Авдеевки. «В скором времени там будет перекрыта последняя свободная трасса. Мы видим, что все бегут из города. Они понимают, что кольцо стремительно смыкается», – отметил Бердичевский. «Кроме того, Красный Лиман на 90% занят союзными войсками и в ближайшие сутки-двое будет полностью освобожден», – добавил он.
Ранее официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на авдеевском направлении используется тактика малых котлов, в том числе для сохранения гражданского населения.
Он пояснил, что под этим подразумевается, «когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которые они могут оказывать друг другу и после этого начинается методичная с ними работа – как психологическая, информационная, так и военная – в разных направлениях».
«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», – добавил Басурин.
Также сообщалось, что силы ДНР не будут входить в саму Авдеевку, город будет блокирован. Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что силы ДНР ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, а при этом будет страдать завод».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о наступлении на Северодонецк и Лисичанск. Как рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник, военные работают с учетом городских условий. При этом упор делается на сохранение жизней как бойцов, так и мирного населения. Основная трудность направления – созданные ВСУ укрепрайоны в многоэтажной застройке Северодонецка.
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Пушилин: Наступление в ДНР идет быстрее после сдачи в плен «Азова»
Проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имен, ни фамилий, и которые недостаточно серьезно распиаренные», – заявил Пушилин РИА «Новости».
Он добавил, что участились ситуации отступления украинских военных и сдачи в плен, в этом смысле сдача «Азова» имела решающую роль.
«Все, кто принимает решения, имеется в виду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы. Это видно уже сейчас по характеру боевых действий», – сказал глава республики.
Ранее Пушилин заявлял, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Силы ЛНР освободили поселок Тошковка возле Лисичанска
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Военные Луганской народной республики взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что буквально сегодня утром противник заявил о том, что он выбил наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории. Подразделения народной милиции противника из Тошковки выбили», – отметил он в Telegram-канале оборонного ведомства.
Поселок Тошковка находится на расстоянии менее 10 км от крупного города Лисичанска, превращенного ВСУ в массированный укрепрайон.
При этом Филипоненко добавил, что силы ЛНР также взяли под контроль поселок городского типа Луганское в Бахмутском районе Донецкой народной республики.
«Вчера подразделениями оборонного ведомства были освобождены населенные пункты Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка», – рассказал он.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, взломана оборона украинских силовиков. По его словам, часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.
Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».
Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.
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В ЛНР заявили об оперативном окружении Золотого и Горского
Населенные пункты Золотое и Горское находятся в оперативном окружении сил Народной милиции ЛНР и российской армии, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
Взятый во вторник под контроль ЛНР поселок «Тошковка позволяет брать населенные пункты Золотое и Горское в оперативное окружение», заявил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Он добавил, что действия ЛНР способствуют продвижению Народной милиции ДНР в сторону Артемовска, куда «практически все украинские войска пытаются бежать».
Также Марочко в среду сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк.
Ранее в среду посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Северодонецке наступление проводится с трех сторон, часть районов уже контролируются союзными войсками.
Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области
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В освобожденной российскими войсками части Запорожской области можно рассчитываться как в гривнах, так и в рублях, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что действует «бивалютная зона», а «все пособия будут выплачиваться в рублях». По его словам, «приход рубля существенно оживил экономику области». В регионе начал действовать Международный расчетный банк, «уже налажено программное обеспечение». «Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя. Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживает более 150 тыс. человек. Кроме того, бивалютная зона официально введена в Херсонской области с 23 мая.
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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 млрд евро
Европейский союз в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По данным издания, на фоне проведения спецоперации на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее 10 млрд евро. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра все еще составляла 6,7 млрд евро, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
Тем временем Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 млн евро на 97 счетах.
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Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры
Участвующий в 75-м Каннском кинофестивале украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкота в отношении российских деятелей культуры.
«Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам», – передает телеканал «360» его слова со ссылкой на France Presse.
Режиссер назвал «гротескным» клеймить людей как хороших или плохих. По его словам, заведомо считать всех россиян плохими является бесчеловечным.
После начала спецоперации России на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками, отмечено в материале. Причиной недопониманий стало его отношение к бойкоту в адрес россиян.
Ранее в Минкульте заявили об исключении из зарубежных фестивалей российских фильмов.
Также на Каннском кинофестивале отказались принимать делегации из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.
Пушилин заявил о взятии более половины Красного Лимана
Больше половины города Красный Лиман перешло под контроль сил Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент уже более 50% населенного пункта под нашим контролем. Наши подразделения уже зашли и проводят зачистку в черте города, поэтому, я думаю, остались считанные дни, когда можно считать Красный Лиман освобожденным населенным пунктом», – заявил Пушилин в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.