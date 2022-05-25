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Чеснаков: Повышение социальных выплат говорит о стабильности в экономике страны
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«Президент сигнализирует: политическая и экономическая системы страны стабильны и позволяют увеличивать социальную поддержку», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя решение Путина повысить пенсии, увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
«Путин фиксирует: социальные обязательства государства не всегда зависят от внешнеполитических и военных задач, даже от самых важных», – поясняет руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. На его взгляд, такое решение президента означает, что и политическая система, и экономика России по-прежнему устойчивы, что и позволяет усилить социальную помощь, в том числе и уязвимым слоям населения. Так, на 10 % вырастут пенсии для неработающих пенсионеров, размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), объявил Путин в среду, выступая на заседании президиума Госсовета. Как отмечают эксперты, такие решения приняты, несмотря на сложные экономические условия, в которых страна находится из-за санкционного давления Запада.
«Поддержка многодетных семей надолго будет в числе ориентиров государства и власти. Это соответствует стратегическому приоритету Путина – сбережению народа», – добавил Чеснаков, комментируя заявление Путина о том, что многодетная семья должна быть «ценностным ориентиром для общества» и поддерживаться государством. Путин, в частности, поручил комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» вместе с Агентством стратегических инициатив по итогам заседания «обобщить лучшие региональные практики и представить предложения по их тиражированию и внедрению на федеральном уровне».
По мнению Чеснакова, еще одним приоритетом социальной политики несомненно станет забота о солдатах и офицерах – участниках спецоперации на Украине. В частности, как напоминает эксперт, президент на заседании распорядился увеличить соответствующие выплаты для данной категории военных.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам социальной поддержки граждан. В ходе совещания он объявил об индексации размера прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда, а также пенсий для неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Глава государства также предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине.
Накануне, в рамках подготовки к заседанию, состоялся семинар-совещание, в работе которого участвовали представители администрации президента, правительства, главы регионов и эксперты. Одно из предложений, с которым выступили участники семинара – закрепить за многодетными семьями часть «президентской квоты» бюджетных мест в учебных заведениях.
В Кремле оценили публикацию Time про Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о публикации журнала Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, в статье много непонятного.
Ранее Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом издание поручило представить Путина его оппоненту, а Зеленского – его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а про Путина – Алексей Навальный, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции», – сказал Песков.
В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10%
Правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, сообщили два близких к кабмину источника.
Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения, пишут «Ведомости».
В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти России готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема индексации социальных выплат и МРОТ является важной для президента Владимира Путина, она постоянно на повестке дня.
Путин потребовал избавиться от волокиты в транспортных проектах
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Необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.
«Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – передает его слова РИА «Новости».
По словам главы государства, важно, напротив «форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере».
Кроме того, добавил Путин, отечественная экономика в новых условиях будет открытой.
«Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», – сказал он.
«Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами», – добавил президент.
Таким же высоким и динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры, подчеркнул Путин.
Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей
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Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке»... следующие изменения: в пункте 1 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины»; б) в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», – говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Путин рассказал Лукашенко о достойном сдерживании санкционного удара
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Экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал он. Путин подчеркнул, что на фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект.
«Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
Путин отметил, что Белоруссия и Россия по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и «это способствует укреплению рубля».
«Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», – сказал президент.
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Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за границей и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщили в Кремле.
«Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы.
В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.
Путин в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом о своей «вине» в их экономических проблемах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи пересказал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах там «виноват Путин». Глава российского государства в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом.
«Что происходит там, они (страны Запада) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, «Путин виноват». Там во всем „виноват Путин», – передает слова Лукашенко ТАСС.
«Я с ними серьезно поговорю», – ответил в шутку Путин.
Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада. Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля.
Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки
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«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России.
«Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона».
В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов.
«Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат.
При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов.
Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов.
«Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов.
В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами.
«Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент.
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Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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Эксперт: Большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ
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«Решение Путина ставит точку в дискуссии о том, уйдет ли Россия из Херсонской области. Нет – не уйдет, что президент и подтвердил своим указом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
«Такая процедура уже действует для граждан Украины, которые проживают в Донбассе, – в ДНР и ЛНР. Тогда почему она не действует для территорий, которые с точки зрения Русского мира мало чем отличаются от Донбасса?» – риторически спрашивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.
«Такой была несправедливость 2014 года – ДНР и ЛНР получили независимость, пусть и на ограниченной территории, а Одесская, Херсонская, Харьковская области не получили. Восстания на этих территориях были подавлены. Но эти восточные области – тоже часть Русского мира. Русский мир внимательно относится к своим соотечественникам, к людям, которые близки ему по культуре и духу», – напоминает политолог.
Комментируя предположение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что российское гражданство на освобожденных территориях захотят получить не менее 70% жителей, Баширов расценил эту оценку как правдоподобную. «Правда, для части желающих будет трудно физически получить паспорт России. Когда началась специальная военная операция, часть жителей Херсонской и Запорожской областей уехали вглубь территории, которую контролирует Киев. Этим людям сейчас трудно попасть в Россию или вернуться в свою область. Этой категории людей придется подождать. А из тех, кто остались в регионах, думаю, даже не 70% пойдут за российскими паспортами, а гораздо больше», – предположил Баширов.
В среду президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. При этотм заместитель военно-гражданской администрации соседней Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонцы уже активно оформляют российское гражданство. «Уже около 5–7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», – цитирует Стремоусова ТАСС.
Путин назвал максимально востребованное транспортное направление
На сегодняшний день восточное транспортное направление является максимально востребованным, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта.
«Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Путина, уже на этапе проектирования необходимо закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в будущем быстро и с минимальными затратами можно было увеличить пропускную способность.
Кроме того, необходимо также открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.
«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан», – подчеркнул он.
В ближайшие годы Путин призвал форсировать это направление работы.
Ранее Путин заявил, что необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков.
Песков объяснил выдвижение Куренкова на пост главы МЧС
Качества Александра Куренкова позволят наилучшим образом выполнять функции главы МЧС, это объясняет его выдвижение президентом Владимиром Путиным на пост главы ведомства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что «кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал», передает РИА «Новости».
При этом точного понимания насчет того, будет ли президент Путин лично представлять в Совете Федерации Александра Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС, пока нет.
«Мы сообщим. Там все будет зависеть от рассмотрения в Совете Федерации. Пока точных планов на этот счет нет», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду.