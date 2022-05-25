Чеснаков: Повышение социальных выплат говорит о стабильности в экономике страны

«Президент сигнализирует: политическая и экономическая системы страны стабильны и позволяют увеличивать социальную поддержку», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя решение Путина повысить пенсии, увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

«Путин фиксирует: социальные обязательства государства не всегда зависят от внешнеполитических и военных задач, даже от самых важных», – поясняет руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. На его взгляд, такое решение президента означает, что и политическая система, и экономика России по-прежнему устойчивы, что и позволяет усилить социальную помощь, в том числе и уязвимым слоям населения. Так, на 10 % вырастут пенсии для неработающих пенсионеров, размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), объявил Путин в среду, выступая на заседании президиума Госсовета. Как отмечают эксперты, такие решения приняты, несмотря на сложные экономические условия, в которых страна находится из-за санкционного давления Запада.

«Поддержка многодетных семей надолго будет в числе ориентиров государства и власти. Это соответствует стратегическому приоритету Путина – сбережению народа», – добавил Чеснаков, комментируя заявление Путина о том, что многодетная семья должна быть «ценностным ориентиром для общества» и поддерживаться государством. Путин, в частности, поручил комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» вместе с Агентством стратегических инициатив по итогам заседания «обобщить лучшие региональные практики и представить предложения по их тиражированию и внедрению на федеральном уровне».

По мнению Чеснакова, еще одним приоритетом социальной политики несомненно станет забота о солдатах и офицерах – участниках спецоперации на Украине. В частности, как напоминает эксперт, президент на заседании распорядился увеличить соответствующие выплаты для данной категории военных.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам социальной поддержки граждан. В ходе совещания он объявил об индексации размера прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда, а также пенсий для неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. Глава государства также предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, по его мнению, необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине.

Накануне, в рамках подготовки к заседанию, состоялся семинар-совещание, в работе которого участвовали представители администрации президента, правительства, главы регионов и эксперты. Одно из предложений, с которым выступили участники семинара – закрепить за многодетными семьями часть «президентской квоты» бюджетных мест в учебных заведениях.