Путин поручил увеличить пособия женщинам-военнослужащим с детьми

Пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет с 1 июля будет увеличены вдвое – до 30 тыс. рублей, сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Глава государства отметил, что власти «должны шаг за шагом исправлять недоработки в механизмах поддержки семей с детьми или семей, ожидающих детей».

В качестве примера он привел ситуацию с женщинами-военнослужащими. «Это совсем не связано с операцией, это просто так сложилось: женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была предусмотрена, зафиксирована, им выплачивается чуть больше 15 тыс. рублей по уходу за ребенком до полутора лет», – передает его слова ТАСС.

«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена, эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тыс., как и для женщин, которые имеют эту страховку», – сказал Путин.

Он поручил правительству «реализовать это предложение и держать этот вопрос на особом контроле».

Ранее Путин объявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей.