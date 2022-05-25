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В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
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Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Мединский опубликовал полную версию тоста Сталина за русский народ
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал полный стенографический вариант тоста Сталина «За русский народ!», произнесенный им 77 лет назад на приеме в честь командиров Красной армии в Кремле.
«25 мая 1945 года он был напечатан в «Правде» в сокращенном и приглаженном виде. В моей книге «Война. Мифы СССР» привожу его в подлинном стенографическом варианте», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа (бурные, продолжительные аплодисменты, крики ура).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!
За здоровье русского народа! (бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)».
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
По словам Мединского, ни смены этнополитических ориентиров, ни недоверия к другим народам СССР, ни намека на новую волну репрессий, ни стремления видеть русских покорными большевикам он здесь не увидел.
«Все это, поверьте, разработки кухонных политологов и газетных стратегов. По-моему, здесь простая благодарность. Простая гордость за свой народ. И столь редкое для вождей любого калибра, тем более прижизненного тирана-полубога Сталина, признание своей вины», – дал авторскую оценку тосту Мединский.
Напомним, помощник президента России Владимир Мединский считает, что личность Иосифа Сталина не являлась причиной репрессий 1930-х годов в СССР, поскольку дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года.
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США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу
Срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая, сообщил Минфин США.
Как сообщает ведомство, его управление по контролю за иностранными активами не станет «возобновлять положения генеральной лицензии 9С». Действие лицензии прекращается 25 мая в 00.01 по времени Восточного побережья США (07.01 мск), передает ТАСС.
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям, передает РИА «Новости».
В конце апреля Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
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Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
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Польша предложила лишать выгоды импортеров российской нефти
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Власти Польши предлагают ввести дополнительную пошлину для стран, продолжающих импортировать нефть у России после отказа других государств от таких поставок, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», – передает его слова ТАСС.
Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые не могут быстро, в течение полугода или даже года, отказаться от приобретения российской нефти. В частности, речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии.
«Это государства, которые добиваются более длинных переходных периодов. Нужно учесть определенные опасения, но и со стороны тех стран должно быть больше смелости для отказа от поставок нефти из России», – заявил польский премьер.
Ранее Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил в ответ, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
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Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
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Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.
По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».
Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.
Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.
Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.
«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».
По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.
Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.
Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.
KFC заменила западную газировку напитками «Черноголовки»
После заявления Pepsi о прекращении продаж в России, рестораны KFC добавили в меню лимонады российского производителя «Черноголовки», следует из информации на сайте компании.
Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку «будет позже». В то же время в меню представлена продукция «Черноголовки»: «Кола», «Дюшес», «Байкал» и оригинальный лимонад со вкусом апельсина, передает РИА «Новости».
В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.
Ранее генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка.
В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежавших KFC, не работавших по франшизе.
Компания «Черноголовка» – лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании – лимонады, вода «Черноголовка» и Courtois, напиток «Байкал 1977» и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области.
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Политолог: Военные успехи России вынудят Запад прислушаться к Киссинджеру
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«Мнение Киссинджера не может быть проигнорировано. Вместе с тем, превалирование той или иной позиции на Западе в отношении России напрямую зависит от положения дел на поле боя», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Украину пойти на уступки на переговорах с Россией. В ответ на это Киев счел Киссинджера «давосским паникером».
«На Западе нет полного консенсуса по алгоритму украинского урегулирования. Не секрет, что основная часть истеблишмента и экспертного сообщества занимает достаточно жесткие проукраинские позиции. В том числе – в части вопроса о сохранении территориальной целостности Украины в границах 1991 года», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Но есть альтернативные точки зрения. В частности, это и представленная патриархом американской внешней политики Генри Киссинджером позиция о том, что Украина должна идти на уступки в переговорах с Россией», – отметил эксперт.
«Такие настроения присущи прежде всего так называемым реалистам. То есть людям, которые склонны анализировать международные отношения в большей степени через призму баланса сил, нежели чем призму международных норм и вопросов ценностей», – пояснил он.
«Для реалистов вопросы территориальной целостности и суверенитета рассматриваются в более широком геополитическом контексте. Поэтому мы и слышим подобные высказывания Генри Киссинджера», – добавил собеседник.
«Но пока это точка зрения меньшинства. Она не поддерживается сегодня мейнстримом, поскольку на Украине, как и на Западе, по-прежнему существует атмосфера эйфории от происходящего. Там есть мнение, что война может в корне изменить свой характер, Украина добьется серьезных успехов на поле боя и вопрос о территориальных уступках уйдет с повестки дня», – подчеркнул политолог.
«Безусловно, мнение Киссинджера не может быть проигнорировано, поскольку он пользуется большим уважением в экспертной среде. Но мейнстрим сейчас определяют другие точки зрения», – отметил Кортунов.
«Может это будет несколько цинично, но я считаю, что позиция Запада относительно конфликта зависит от положения дел на поле боя. Если Россия продолжит развивать свое наступление, то и настроения на Западе будут меняться», – допускает эксперт.
«А если Украина сможет каким-то образом остановить российскую армию и уж тем более перейти в какое-то контрнаступление, тогда сторонники западных взглядов получат небывалую уверенность в выбранной тактике и не будут ее менять», – продолжил он.
«Что же касается высказываний советника офиса Зеленского Михаила Подоляка – ему, конечно, характерна склонность к эпатажу. Это своего рода пиар-ход. Но я считаю, этот ход был неуместен в отношении Киссинджера. Люди в команде Зеленского не имеют большого дипломатического опыта, поэтому у них такой своеобразный подход к международным делам», – подчеркнул политолог.
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев отметил, что «партия так называемых сторонников уступок считает, что главное для Запада – это не потерять Россию». «Эти люди ставят борьбу с Китаем на первое место и полагают, что США своей политикой угрожают возможностям Запада в борьбе с Китаем», – пояснил Бордачев.
«Приверженцев таких взглядов достаточно много, но оказать серьезное влияние на текущую повестку они не могут», – добавил он.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он также подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
В ответ на это Киев назвал Киссинджера «давосским паникером». В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк полагает, что Киссинджер отдал бы России не только часть Украины, но и Польшу с Литвой. По его словам, «хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». «Немного заняты», – приводит его слова ТАСС.
В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Киссинджера, заявил, что «не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война», Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине.
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США не смогли испортить отношения России и Индии
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Сейчас США не могут быстро добиться желаемых изменений в отношениях России и Индии, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Россию не стали упоминать в заявлении по итогам саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, передает ТАСС.
Прайс пояснил, что США «никогда не считали реальным или возможным пытаться за несколько дней, недель или даже месяцев изменить или перестроить исторические отношения Индии с Россией, которые складывались на протяжении десятилетий». Однако, по его словам, США добились того, что стали для Индии «предпочтительным» партнером в экономике, торговле и безопасности, которым «не могли быть, когда отношения Индии с Россией были установлены во время холодной войны».
Он утверждает, что США «удовлетворены способностью углублять эти связи между экономиками, между народами, между вооруженными силами» двух стран. Вашингтон «не обсуждает дипломатический подход, на котором основано совместное коммюнике».
Напомним, Индостан избавился от британского владычества в начале холодной войны, когда отношения между СССР и его союзниками по антигитлеровской коалиции уже успели испортиться. Москва сблизилась с молодым индийским государством, а антагонистичное ему молодое пакистанское государство столь же предсказуемо ушло под крыло Запада. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели после начала российской спецоперации на Украине не оправдались.
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Танкер с 1 млн баррелей нефти направили из ОАЭ в Европу впервые за два года
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Объединенные Арабские Эмираты впервые за два года начали поставлять нефть на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, следует из данных трекинга морских судов.
Танкер Moscow Spirit, зафрахтованный французской компанией TotalEnergies, идет в западном направлении по Средиземному морю, сообщает во вторник Bloomberg. На борту танкера находится примерно 1 млн баррелей нефти из ОАЭ, которую должны доставить в порты Европы, передает ТАСС.
Еще один зафрахтованный TotalEnergies танкер должен доставить крупную партию нефти из ОАЭ в Египет, а далее она попадет в трубопровод, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Эта нефть также попадет в Европу.
Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля
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Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».
«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.
«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.
«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
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Войска Китая провели учения около Тайваня для предостережения США
Вооруженные силы КНР провели военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и комплексные военные учения в режиме реального боя с участием различных видов войск в акватории, прилегающей к Тайваню. Это серьезное предостережение в связи с совместными действиями, предпринимаемыми в последнее время США и Тайванем», – передает ТАСС слова Ши И.
Ранее президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
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Названо новое место работы экс-секретаря Белого дома Джен Псаки
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая в этом месяце объявила о своем уходе с поста, будет работать на телеканале MSNBC, где станет ведущей нового шоу, сообщает пресс-служба телеканала.
«Джен Псаки, бывший пресс-секретарь Белого дома, присоединится к MSNBC этой осенью <...> будет вести новую программу, разработка которой ведется в настоящее время», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Новое шоу с Псаки будет запущено в первом квартале 2023 года и будет связано с политикой. Также планируется задействовать Псаки и в других передачах телеканала, которые будут связаны с промежуточными выборами в этом году и президентскими выборами в 2024 году.
У бывшего пресс-секретаря Белого дома уже есть опыт работы на телевидении – с 2017 по 2020 год она была политическим экспертом на телеканале CNN.
Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
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США признали «не имеющее границ партнерство» России и Китая
Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал совместное воздушное патрулирование, которое провели стратегические бомбардировщики России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря», – сказал представитель Госдепа. По его словам, «учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно». Американское ведомство заверило в готовности США защищать союзников в регионе.
«Решение Пекина с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения России на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство, о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», – приводит слова Прайса ТАСС.
Прайс заявил, что визит президента США Джо Байдена в Республику Корея и Японию «демонстрирует разительный контраст с тем, что наблюдается со стороны России и Китая». По его словам, США показали «приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Вашингтон заявил, что «попытки запугать союзников и партнеров США только укрепят коллективную решимость».
Напомним, стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.
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Американский конгрессмен признал прокси-войну Запада с Россией на Украине
Страны Запада ведут на Украине прокси-войну, «это битва России и Запада», заявил конгрессмен США Сет Мултон.
Мултон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Конечно, это прокси-война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а мы предоставляем все вооружение, еще больше технологий и другие средства». По словам члена Палаты представителей Конгресса США, «во многих отношениях» на Украине происходит «битва России и Запада». По его словам, Запад «в значительной степени представлен и возглавляем» США, передает РИА «Новости».
Отметим, что его заявление идет вразрез с позицией Белого дома и Пентагона. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин сказал: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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Цены на нефть выросли на ожиданиях ограничения экспорта из США
Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США.
По состоянию на 7.43 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 112,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,22%, до 111,11 доллара, передает РИА «Новости».
Цены на нефть увеличиваются на новостях о том, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что американская администрация не исключает запрета на экспорт нефти для сдерживания цен на топливо.
В центре внимания также остаются любые события, связанные с ограничениями ЕС на поставки из России.
«Вероятность соглашения о принятие европейских санкций в отношении российской нефти в ближайшее время продолжает снижаться», – сказали Wall Street Journal аналитики ANZ.
Повлиять на стоимость черного золота не смогла статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 20 мая, которые неожиданно выросли на 0,567 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,69 миллиона. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США.
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