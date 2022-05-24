МГУ и Донецкий национальный университет договорились о развитии совместных проектов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Донецкий национальный университет (ДонНУ) договорились о сотрудничестве, сообщается на сайте МГУ.

«В рамках конференции «Развитие комплексного сотрудничества в образовательной и научной сферах между Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Донецким национальным университетом» было подписано соглашения о сотрудничестве между МГУ и ДонНУ», – передает ТАСС.

Планируется реализация совместных проектов в сфере образования, программ повышения квалификации, академические обмены студентами и преподавателями, организация совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес, поддержка программ научной кооперации молодых ученых.

В ходе конференции выступили ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор ДонНУ Светлана Беспалова, которые заявили о готовности развернуть полноценное сотрудничество.

Новая программа уже заработает с 1 июня 2022 года. Всего будет образовано пять постоянных рабочих групп. Совместные по секциям «Журналистика и медиакоммуникации», «Русская и зарубежная филология», математики, юриспруденции, психологии и других программ.