Власти Херсонской области решили наделить русский язык статусом государственного

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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 05:45  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мы уничтожили неправильное настоящее и то будущее, куда так не хотелось идти. Наконец-то жизнь вздрогнула, резко развернулась, да и зашагала в другую сторону. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
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    США и Британия намерены искать альтернативы GPS из-за возможных угроз России

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    валютные резервы


    Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

    третий путь


    У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

    страны-«сестры»


    Украина приняла польское «родство»

    рост цен


    Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

    Российская валюта


    Зачем властям нужен сильный рубль

    военная элита


    Владислав Шурыгин: Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


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    Власти Херсонской области решили наделить русский язык статусом государственного

    24 мая 2022, 04:59

    Текст: Антон Никитин

    Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    «Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», – сказал Стремоусов РИА «Новости».

    Он также сообщил, что обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы. «Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», – подчеркнул Стремоусов.

    В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

    Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

    Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.


    Царев: Зеленский готовит расправу над Порошенко
    		    23 мая 2022, 13:28
    Фото: Matthias Balk/DPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее СБУ опубликовало показания Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

    «Медведчук свидетельствует против Порошенко и рассказывает, как они зарабатывали деньги на нефтепродуктах и угле, поставляемом с Донбасса. Для меня, как и для всех жителей Донбасса, в этом нет ничего нового. Мы это все прекрасно знали», – рассказал бывший украинский депутат.

    «Однако сам факт того, что Медведчук это озвучивает, а СБУ публикуют – означает, что и политические элиты Украины тоже все знали. Все схемы были понятны: кто звонил, какие давались поручения, кто чем занимался», – продолжил он.

    «Придание огласки этому делу говорит о том, что Порошенко находится под ударом. Сейчас у Зеленского такое положение, что он может себе позволить критиковать первых лиц европейских государств. И уж тем более – это положение позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко», – рассказал экс-парламентарий.

    «В свое время Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу. Там он провел ряд переговоров и заручился поддержкой влиятельных западных персон, после чего смог вернуться на Украину», – отметил Царев.

    «Но, полученные тогда гарантии сейчас могут не сработать. Поэтому, вероятнее всего, Порошенко придется в ближайшее время вновь покидать территорию Украины», – добавил собеседник. «Зеленский делает все для того чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, уничтожить оппозиционные партии, СМИ и политиков. Уничтожить всех, кто представляет ему угрозу. Это же касается старых политиков, в частности, Порошенко», – убежден он.

    «Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается. Когда его рейтинг упадет, ему важно оставаться единственным игроком на политическом поле Украины», – рассказал экс-парламентарий.

    «С Порошенко договариваться не будут, потому что ему никто не верит. С ним будут расправляться. Естественно, он попробует опять поднять свои старые связи, старых друзей, но это может не сработать», – уверен Царев.

    В понедельник украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

    Он раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

    «Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.

    По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

    Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.

    В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

    Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.

    Что касается Порошенко, то Порошенко то и его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014-2015 годах. В январе 2022 года суд в Киеве постановил отпустить политика под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт.

    Владимир Путин предлагал Порошенко политическое убежище, однако тот ответил: «Мы разберемся сами». позже экс-президент неоднократно пытался уладить все противоречия с Зеленским, заявляя о поддержке действующего президента Украины на фоне спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины. 

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    Коментарии (10)
    СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко
    		    23 мая 2022, 11:15
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

    Он также раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

    «Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.

    По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

    Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.

    В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

    Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена

    Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.

    Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

    По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

    Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. 

    Коментарии (38)
    Зеленский выдвинул новые требования к предоставляющим оружие странам

    23 мая 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.

    «Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», – сказал Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Также он заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. Помимо оружия, украинский лидер в очередной призвал страны к участию в восстановлении Украины.

    «Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении», – сказал Зеленский во время своего выступления.

    Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора России и вывести из страны бизнес.

    «Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка... Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины», – отметил Зеленский.

    Также он отметил, что перед Киевом сейчас стоят такие условия, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.

    Ранее Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России.

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    Коментарии (30)
    Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»
    		    23 мая 2022, 06:59
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками с «Азовстали».

    «А ведь я предупреждал», – подписал Кадыров видеоролик, который опубликовал в своем Telegram-канале.

    Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом «МАЗ». Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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    Коментарии (24)
    Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью

    23 мая 2022, 07:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.

    София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».

    В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.

    Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.

    Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.

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    Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
    		    23 мая 2022, 09:09
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.

    Видео публикует РИА «Новости».

    Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.

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    Коментарии (75)
    На Украине погиб племянник замминистра обороны России
    		   23 мая 2022, 17:59
    Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

    «Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, погибший военнослужащий – Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. Он выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ.

    «Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками», – отметил глава Ингушетии.

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    Российского военного приговорили к пожизненному заключению на Украине
    		    23 мая 2022, 13:27
    Фото: OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Суд в Киеве приговорил военнослужащего ВС России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному сроку, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области, сообщают украинские СМИ.

    «Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» приговор судьи.

    Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным «с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

    Ранее 13 февраля 2018 года суд Киева признал виновными в дезертирстве и государственной измене бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных СБУ из Крыма в ноябре 2016 года. Одинцов приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов – к 13 годам. Позже они прошли процедуру обмена. 

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    «Калибры» уничтожили военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска
    		    23 мая 2022, 11:11
    Фото: Минобороны РФ

    Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    Он также сообщил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР), 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе населенного пункта Бахмут ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе  Красного Лимана ЛНР. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой народной республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовой Харьковской области. Кроме того, перехвачены: над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.

    «Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники», – отчитался Конашенков.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерии
    		    23 мая 2022, 19:44
    Фото: Rodrigo Abd/AP.ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Западные СМИ признали, что часть населения украинской Бучи погибла от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Вопиющий пример – раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», – сказал Небензя, передает РИА «Новости».

    По его словам, под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители города погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ.

    Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. 

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    В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

    23 мая 2022, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

    «Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», – цитирует РИА «Новости»  Мурадова.

    По его словам, после освобождения от украинских националистов Херсонской и южной части Запорожской областей и определения их статуса, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.

    Ранее бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России. 

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    В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк

    23 мая 2022, 06:18

    Текст: Антон Никитин

    Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.

    «На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.

    Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».

    В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.

    Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

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    Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
    		    23 мая 2022, 17:26
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

    «По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй – это левый фланг Авдеевки», – передает ТАСС.

     

    Безсонов отметил, что силы ДНР уже закрепились в Красном Лимане, бои идут в северной части города. Он уточнил, что боевые действия идут также в районе города Гуляйполя в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.

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    Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину

    23 мая 2022, 15:30

    Текст: Кристина Цыцура

    Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.

    Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО. 

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    Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
    		    23 мая 2022, 08:00
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.

    «Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».

    Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.

    В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.

    В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.

    Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

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