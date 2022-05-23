Эксперты на форуме «Каспий 2022» рассказали о способах самореализации молодежи

Проекты и возможные сервисы поддержки молодежных предпринимательских, социальных, инновационных команд российского Прикаспия обсудили участники и эксперты Международного научного форума «Каспий 2022: пути устойчивого развития».

По словам ректора Астраханского государственного университета Константина Маркелова, особенно важно дать молодежи возможность самореализоваться, не навязывать повестку, а формировать ее вместе, чтобы молодежь сама искала для себя актуальную, интересную ей тему.

«Нам необходимо увеличивать возможности для коммуникации молодежи, позволить ребятам лучше узнавать друг друга и на этой основе развивать совместные проекты. Этот вектор сейчас в приоритете», – отметил он.

По мнению директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Дениса Аширова, задача университета намного шире предоставления образовательных услуг. «Сейчас мы пытаемся развернуть подход к вузу в сторону реализации «третьей миссии», в частности, перезагружая функции проректоров по воспитательной работе и молодежной политике. Важнейшая цель – создание условий для самореализации молодежи, развития ее потенциала и его использования в интересах инновационного развития страны. Также отмечу важность обновления центров карьеры, а для Астраханской области среди первоочередных задач выделю развитие программ студенческого туризма – их развитие поможет региону стать еще интереснее», – сказал Аширов.

За последние четыре года вера в возможность самореализации в России выросла с 40% до 68%, это стало возможным в том числе благодаря реализации различных проектов и конкурсов, входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Работа мечты для человека, с моей точки зрения, – это та, которая позволяет видеть результат своей деятельности. В направлении молодежной политики этот результат можно увидеть очень быстро. Огромная часть молодых людей сейчас готова самореализовываться в своей стране. В 2018 году в такую возможность, по нашим данным, верили 40% молодых людей, сейчас – 68%. Таким образом, Россия как место для самореализации становится международным брендом», – отметил заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

По его словам, в конкурсе «Лидеры России», где победители получают возможность ускоренного оформления российского гражданства, участвуют люди из множества стран – даже сейчас, в условиях сложностей с пересечением границ. Что касается Астраханской области, то за последние четыре года порядка 57 тысяч граждан региона приняли участие в различных конкурсах платформы «Россия – страна возможностей».

У президентской платформы также есть свой образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», где проходят обучающие программы и мероприятия, направленные на развитие лидерских компетенций и навыков слушателей из всех регионов страны.

«Мы помогаем запустить тот самый «социальный лифт», используя возможности нашей большой и сильной страны. Мы поддерживаем наших участников – «дотачиваем» лидерские навыки и компетенции, помогаем найти единомышленников, обучаем, помогаем выстроить карьеру, сохранить свое здоровье и личный ресурс», – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что при работе с молодежью нужно делать акцент на то, что сейчас является важным и интересным для молодых людей.

Важную роль в поддержке и развитии молодого поколения играет сегодня Российское общество «Знание». По мнению его генерального директора Максима Древаля, просвещение – это бесконечный процесс, это привычка постоянно узнавать новое и развиваться, а общество «Знание» помогает такую привычку сформировать.

«Недавно завершился марафон Российского общества «Знание» «Новые горизонты», в котором участвовали команды старшеклассников со всей страны. Отмечу отличное достижение Астраханской области – ваша сборная вошла в десятку лучших. Общество «Знание» сейчас развивает различные новые форматы. Так, с этого года мы делаем просветительские спектакли и фильмы. Они находят свою аудиторию. Вообще, общество производит много контента – уже более 600 часов с начала 2022 года. Это материалы сложного содержания, но тем не менее собирают огромное количество просмотров. Таким образом, мы разрушили стереотип и доказали: знание может быть увлекательным! Общество плотно сотрудничает с вузами. В стране уже открыто 9 мультимедийных студий и ряд медийных лабораторий при вузах. Таким образом талантливые лекторы из регионов могут собирать федеральную аудиторию. Мы отбираем их в рамках конкурса «Лига Лекторов» и помогаем развивать свои навыки. Очень надеемся в скором времени открыть такую лабораторию и в Астрахани, на базе АГУ, предварительное соглашение с руководством региона и вуза уже достигнуто», – отметил он.

Также в первый молодежный день форума в ходе открытого разговора эксперты и участники обсудили тенденции молодежной политики, тему повышения социально-культурной активности, развития молодежного предпринимательства, науки и научного наставничества. Кроме того, в первый день форума «Каспий 2022» прошла встреча экспертов платформы «Россия – страна возможностей» с работодателями региона по итогам карьерных консультаций со студентами, диалог на равных и презентация проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».