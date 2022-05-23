Число граждан КНДР с симптомами лихорадки превысило 2,8 млн человек

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 167650 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,81 млн, сообщило Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,33 млн жителей (82,9%), 479 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 68. Как считают в Сеуле, в число «заболевших лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Суточный прирост лиц с высокой температурой составляет менее 200 тыс. второй день подряд. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек, передает ТАСС.

В минувшую субботу президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил о готовности предоставить Северной Корее вакцину от COVID-19.

Напомним, 16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса 14 мая лидер КНДР Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса «крупнейшим потрясением» с момента основания Северной Кореи. 12 мая в КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом. В тот же день северокорейские СМИ впервые с начала пандемии коронавируса показали Ким Чен Ына в медицинской маске.

В январе 2021 года власти КНДР усилили меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения зафиксированных в мире случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, 26 июля 2020 года Ким Чен Ын распорядился закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на выявленный случай COVID-19. Вызываемое коронавирусом заболевание заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Корея. 29 июля власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам не покидать Пхеньян в связи с возможной вспышкой COVID-19 в Кэсоне. В тот же день СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования. О выявлении первого случая COVID-19 в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее.

В условиях пандемии власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По данным Yonhap News Agency, Пхеньян не согласился принять поставки вакцин от коронавируса, которые полагались республике в рамках международного механизма COVAX. После этого квота COVAX на предоставление КНДР препаратов была отменена.