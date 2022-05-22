Партия «Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования, оно начнется в полночь по Москве и пройдет в регионах, где этой осенью состоятся выборы.

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» был разделен на четыре части. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху, секретарю Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутату Госдумы Сергею Боярскому, сообщается на сайте партии.

Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах до 29 мая – когда завершится голосование их соединят, после чего начнется процедура подсчета голосов. Блокчейн сразу будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Проверить корректность подсчета смогут все желающие.

Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов, на участие в предварительном голосовании «Единой России» в этом году зарегистрировались более 1,1 млн избирателей.

«Уже с завтрашнего дня они через портал Госуслуг смогут определить сильнейших кандидатов, которым доверят будущее своих городов и сел. Как цифровая экосистема мы постоянно эволюционируем и сделали процедуру удобной и безопасной», – сказал он.

Перминов отметил высокий интерес к предварительному голосованию и среди кандидатов, «конкурс на место в законодательных органах субъектов России выше 7 человек на место, в административных центрах, городских думах – более 5 человек на место».

Подтверждена и защищенность предварительного голосования «Единой России». Полную прозрачность подсчета голосов обеспечит блокчейн, все голоса избирателей в котором зашифрованы личными электронными ключами. Результат голосования расшифровать можно только после соединения ключей шифрования, отметил руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

Карелин отметил, что предварительное голосование «Единой России» помогает совершенствовать избирательные технологии.

Массух, в свою очередь, подчеркнул, что «Единая Россия» является одним из мировых лидеров использования электронных технологий и более 10 лет совершенствует процедуру отбора кандидатов на выборы напрямую избирателями.

На рост популярности процедуры среди избирателей обратил внимание и Осеевский. Он также сказал, что партия при совершенствовании процедуры предварительного голосования уделяет повышенное внимание его удобству и безопасности.

Предварительное голосование «Единой России» проводится по первой, наиболее открытой модели, когда принять участие в процедуре могут все зарегистрированные на территории избирательных округов избиратели, и в электронной форме с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая включительно. Проголосовать с нуля часов по Москве с 23 мая можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги или Мос.ру для жителей столицы. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. С 9 по 11 сентября 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах России, по результатам выборов будет замещено более 21,5 тыс. мандатов. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы депутатов 6 законодательных собраний субъектов России, 12 городских дум, органов МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.