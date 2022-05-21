Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис

МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию. В список попала, в том числе, вице-президент США Камала Харрис.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.

На сайте приводится список из почти 1 тыс. человек, в том числе политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, которые находятся в российском «стоп-листе» еще с 15 марта: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», – отмечается в заявлении.

Также в МИД России подчеркнули, что «российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список», – отметили в министерстве.

Ранее в МИД России объявили о введении санкций против супруги премьера Канады Джастина Трюдо. В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин «Джо» Пол.

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