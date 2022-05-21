Утерянную во время Великой Отечественной медаль вернули в семью ветерана

В рамках работы организованной Бессмертным полком России окружной патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее», которая проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, состоялась торжественная церемония передачи семье Хлопиных утраченных их родственниками боевой награды и документов.

«В Архангельской области во время ремонтно-строительных работ Эмиль Габрилян случайно обнаружил сверток, в котором находились медаль «За освобождение Варшавы», военный и профсоюзный билеты Петра Кузьмича

Хлопина, а также удостоверение к номерной медали его супруги Екатерины Ивановны «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», – рассказала руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эмиль Александрович захотел вернуть награду и документы законным владельцам – потомкам Петра и Екатерины Хлопиных. Для их поиска он обратился в Бессмертный полк России.

Удалось выяснить, что Петр Кузьмич Хлопин 1899 г.р. – уроженец деревни Чамово Архангельской области – был призван в ряды Красной Армии в октябре 1941 года Виноградовским РВК Архангельской области. Награжден также медалями «За Отвагу» и «За взятие Берлина», имел тяжелые ранения. Снят с воинского учета в1950 году, по достижению предельного возраста. Жена Екатерина Ивановна Хлопина проживала по месту рождения бойца.

В процессе исследования сотрудникам Бессмертного полка России удалось выяснить, что Хлопины жили после войны в Виноградовском районе Архангельской области, у них родились четверо детей, но сейчас их родственников в Архангельской области не проживает.

Установить принадлежность Петру Кузьмичу найденной медали и найти потомков удалось благодаря взаимодействию с Центральным архивом Министерства обороны России и МКУ «Березниковское» Виноградовского муниципального округа Архангельской области.

Внук Хлопиных Николай, проживающий в Ленинградской области, принял участие в работе патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее», во время которой сопредседателями Центрального штаба Бессмертного полка России – депутатом Государственной Думы Еленой Цунаевой и генералом-полковником, кавалером Ордена Святого Георгия IV степени Сергеем Макаровым – ему были торжественно переданы боевая награда и документы.

«Спасибо тому доброму человеку, который нашел эту медаль и придумал, что сделать для того, чтобы семье героя эта медаль была возвращена, – отметил Сергей Макаров, вручая награду и документы внуку героя. – Передаю вам это все, чтобы сохранить для потомков – правнуков, праправнуков и праправнучек».

«Сохраняйте память в своей семье», – добавила Елена Цунаева.