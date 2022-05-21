Состав посольств России в Африке решено усилить

Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности

«Россию пытаются сделать крайней в ухудшающейся продовольственной ситуации в мире. Однако российские действия на Украине стали триггером, но не причиной происходящего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил Киев в оплате западного оружия зерном.

«На самом деле, причина мирового продовольственного кризиса в другом. В 2020-2021 годах центробанки разных стран мира напечатали больше 12 трлн в долларовом эквиваленте. Эти деньги пошли на биржи, в криптовалюту, часть досталась населению и благодаря этому была разогнана инфляция», – рассказал эксперт.

«Вместе с тем, сказались логистические сбои из-за пандемии. Возник разрыв между платежеспособным спросом и предложением, последнее запаздывало. Далее в дело включился Китай, который принялся формировать у себя продовольственные запасы на черный день. А черный день у него – это, очевидно, война за Тайвань», – продолжил он.

«После этого европейцы захотели поставить Белоруссию на колени, обложили их санкциями и изгнали с мирового рынка калийных удобрений», – добавил собеседник. Финальным аккордом в создании мирового продовольственного кризиса, по мнению Лизана, стало введение антироссийских санкций.

«Формально по зерновой отрасли санкции не введены. Но нужно понимать, что при этом необходимо проводить расчеты. Банки от российских контрагентов убегают, как черт от ладана. Поэтому многие сделки просто остановились», – рассказал экономист.

«Многие суда отказываются везти российские грузы. Из портов ушли операторы контейнерных перевозок. И в отношении российских удобрений происходит та же самая история», – добавил он. «Европейцы не хотят понимать всех предпосылок. В их сознании Россия напала на бедную и несчастную Украину, из-за чего в мире намечается голод», – подчеркнул Лизан.

«Евросоюз на 54% зависел от поставок кукурузы с Украины, на 19% поставок по пшенице, на 40-45% по поставкам подсолнечного масла, соответственно, если они и дальше хотят противостоять России и размахивать санкционной дубиной, то им необходим по крайней мере продовольственный тыл», – отметил он.

«Соответственно, европейцы хотят раскупорить порты Украины, выгрести оттуда все зерно, а что там после этого будет – их не волнует»,

– подчеркнул собеседник. «Мы не знаем сколько зерна находится в украинских зернохранилищах. На Украине в целом со статистикой проблемы. Цифра в 20 млн тонн известна исключительно со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля и президента США Джо Байдена. Я думаю, зерна там гораздо меньше, потому что еще в прошлом году к октябрю было вывезено 55% продовольственной пшеницы», – рассказал эксперт.

«В медийной плоскости они переводят это все в борьбу с мировым голодом. Однако, европейцев абсолютно не волнуют, к примеру, проблемы Африки, их волнует ситуация с продовольствием исключительно внутри Европейского Союза», – отметил экономист.

Эксперт сравнил происходящее сегодня с событиями вековой давности, когда Германия эшелонами вывозила с Украины продовольствие, под предлогом защиты ресурсов от большевиков и главы директории Украинской народной республики Симона Петлюры.

«По прошествии 100 лет экономические и политические реалии изменились. Грабить теперь можно опосредованно, с помощью экономических инструментов принуждения. Для этого уже не нужно отправлять солдат в остроконечных шлемах, с винтовками и заставлять их выгребать зерно», – отметил эксперт.

«Теперь это можно сделать более «цивилизованно» – с использованием современных экономических инструментов. Да и эффективность их использования значительно выше. Зерно отдают добровольно, деньги выводят в офшоры и радуются», – добавил он.

«Дороже всего продовольствие сегодня на Украине. Люди недоедают, а многие уже на грани голода. Но про голод на Украине же никто не говорит. Потому что в понимании Запада – это аборигены, просто кожа у них белая», – резюмировал собеседник.

Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия подозревает Киев в оплате получаемого оружия зерном, которое сейчас массово закачивается в зернохранилища европейских стран. При этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.

«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.

Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.

«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.

«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.

Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

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