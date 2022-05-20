В Луганске открылся волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ

Начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Луганске, где будет проходить координация волонтеров и гуманитарных грузов, а также запуск социальных проектов из России.

Мы продолжаем создавать в Донбассе все условия, чтобы местные жители, которые нуждаются в помощи, могли беспрепятственно ее получить. Благодаря нашему новому штабу теперь это можно сделать и в Луганской народной республике. А недавно мы открыли штаб в Донецке – буквально за две недели помощь получило несколько тысяч жителей ДНР. Уверен, что в Луганске полезный эффект от нашей инициативы будет таким же сильным. Волонтеры окажут гражданам республики всестороннюю поддержку. От передачи вещей и продуктов до работ по сохранению памятников и организации гуманитарных миссий», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Сейчас в работу луганского штаба вовлечено 35 волонтеров, которые выдают гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, передают посылки из дружественных стран, ищут родственников, организуют досуг для детей и так далее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе приоритетных задач на ближайшее время – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», реализация образовательных программ для представителей волонтерского сообщества ЛНР и совместных проектов с местными НКО. Но первостепенная – организация гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом».

Совместно с Ассоциацией волонтерских центров штабы координируют гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты. Срок поездки в Донбасс – не более 40 дней. Кандидаты пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Отобранные волонтеры пройдут предварительное обучение.

Также в ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой волонтеры будут консультировать граждан по вопросам получения помощи, эвакуации, восстановления документов и другим.

Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтеры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.