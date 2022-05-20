В Крыму объяснили обстрелы Херсона

Обстрелы Херсона связаны с желанием Киева не допустить появления «позитивной картинки» из контролируемого российскими военными города, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Удары по Херсону, по словам спикера крымского парламента, наносятся не потому, что кто-то этого хочет в соседней Николаевской области. «Это потому, что западные кукловоды пытаются не допустить ни в коем случае из Херсона «хорошую картинку». Она сегодня уже такой и является. Например, цены на ГСМ нормализовались, сельхозработы ведутся, то есть нормальная мирная жизнь налаживается, город не разрушен. Они все это видят и, конечно, «картинка» складывается не в их пользу. Им нужно это разрушить, поэтому эти удары идут», – передает ТАСС слова Константинова.

Председатель Госсовета Крыма подчеркнул, что удары по Херсону, Донецку, а ранее и по Луганску не имели военного значения. «Их цель – посеять хаос среди мирного населения. И украинская пропаганда выставляет пострадавших после таких ударов как жертв российских военных, они никогда не скажут, что это они убили гражданских», – отметил Константинов, назвав Украину территорией лжи.

Государство и государственность на Украине не стали национальной ценностью, отметил председатель крымского Госсовета. «Нет ни традиций государственности, ни истории государственности, ничего этого нет», – добавил собеседник.

По словам Константинова, ситуация в Крыму остается безопасной.

«Ситуация в Крыму, конечно, безопасная, – сказал собеседник агентства. – После того, как Херсонская область оказалась под контролем российских войск, долететь к нам уже ничего не может, и поэтому мы в определенной безопасности. Кроме того, нужно иметь в виду, что у нас во всей своей мощи находится Черноморский флот, и группировка войск достаточная для безопасности, поэтому в этом смысле полуострову ничего не угрожает».

Председатель Госсовета напомнил, что в самом начале проведения спецоперации был один инцидент, в результате которого инфраструктура получила повреждения, но никто не пострадал.

Сейчас власти полуострова готовятся к курортному сезону, отметил Константинов. «Конечно, мы надеялись на другую цифру, например, по прогнозам, планировали взять планку в 10 млн туристов. В прошлом году было 9 млн, в украинский период – 3-4-5 млн, поэтому это, в общем-то, такая загрузка, которая позволит сохранить всех игроков рынка», – добавил Константинов. При этом, по его словам, власти фиксируют тенденцию к снижению цен на услуги размещения и продукты питания на полуострове.

Ранее ПВО сбила над Херсоном выпущенные ВСУ ракеты «Ураган».