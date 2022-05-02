Экономист сравнил коррупцию на Украине с азиатским базаром

Ситуация с коррупцией на Украине – естественный исход для азиатских революций, можно называть это гражданским обществом, но Европой все же не стоит, заявил кандидат экономических наук Игорь Бобров.

«На самом деле вести «захисникам» о всплывающей на базарах международной и иной матпомощи могли бы появиться и раньше. Южный рынок – это страшная силища. Неисчислимы его богатства. Велики и могучи оперирующие на нем мелкие коммерсанты. Вот вправду интересно: неужели западные политики, посылающие в бывшую УССР помощь любого характера, не осознают, что инвестируют при этом в местную коррупцию? Что вкладываются в базарное великолепие ближневосточного образца? Или их там и такое устраивает?» – заявил Бобров ФАН.

По его словам, Запад устраивали украинские политики или, например, вооруженные силы с совершенно невероятным количеством генералов и адмиралов, религиозные объединения с зашкаливающим числом епископов или немыслимое количество бизнес-союзов и благотворительных фондов, как и постоянное формообразование политических партий.

«Ведь во всех подобных случаях должности и статусы на визитках очень часто оказываются приобретенными коммерсантами с базара и около базара – это совсем не тайна. Не секрет и то, что производственная публика среди таких коммерсантов не будет блистать глобальными достижениями, – отжать промплощадку может, эксплуатировать мощности попроще может, а продвигать собственный бренд уже не особо», – считает экономист.

Бобров отметил, что интересна связь между «отжимателями площадок» и добровольческими батальонами и полками. По его словам, в ряде случаев она прослеживается персонально.

«Например, подскажу, подобное очень легко обнаружить в порту, на оптовых рынках и даже химзаводах Одессы, в фан-клубах, на предприятиях и ЖКХ Екатеринослава/Днепропетровска и т. д. Тесная связь «базари» («купечества» на фарси. – прим. ВЗГЛЯД) и парамилитарных структур нормальна для многих азиатских революций, начиная с младотурецкой. Как и то, насколько часть оснастки этих структур с базара происходит и на него же возвращается», – заключил эскперт.

Ранее американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансистов Зеленского. Журналист обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает оружие, отправляемое на Украину.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему экономика Украины висит на краю пропасти.

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