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19 мая, четверг | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о новых военных поставках Украине
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|Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава комитета НАТО рассказал о возможном размещении войск альянса в Швеции и Финляндии
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Швеция и Финляндия после вступления в НАТО сами решат, хотят ли они разместить базы альянса на своей территории, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Если они станут членами альянса, то это будет вопрос для них, хотят ли они этого (размещения баз и вооружений НАТО – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС ответ Бауэра на вопрос, планирует ли НАТО размещать базы и вооружения в Швеции и Финляндии.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
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СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
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Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.
«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.
Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».
Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
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Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась
Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.
По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.
Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Захарова пообещала военный сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Россия примет ответные меры на решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс, они станут сюрпризом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, меры будут носить военный характер.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – передает ее слова РИА «Новости».
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности, членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО
Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.
Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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В Турции обвинили США в намерении развязать войну России с НАТО
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Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США стремятся спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hurriyet.
По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания, передает РИА «Новости».
«Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса», – объяснил Шенер.
При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт. «Если Турция скажет «нет» членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана», – заключил Шенер.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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На Украине обвинили Эрдогана в шантаже НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «шантажирует» НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе, написал украинский обозреватель Юрий Панченко в статье для интернет-издания «Европейская правда».
Публицист напомнил, что в 2019 году Анкара приобрела у Москвы четыре комплекса ПВО, заплатив за них 2,5 млрд долларов. В ответ на это США ввели ограничительные меры против Турции, передает РИА «Новости».
«Так что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана? Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия», – пришел к выводу Панченко.
Автор статьи сравнил позицию Турции с демаршем Венгрии, которая грозит наложить вето на шестой пакет санкций ЕС против России, в первую очередь, из-за эмбарго на нефть. «Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов», – выразил мнение обозреватель.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Раде раскрыли план Турции обменять членство в ЕС на расширение НАТО
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Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
«Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Политик также вспомнил русскую поговорку «не было бы счастья, да несчастье помогло» и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее на Украине обвинили президента Турции Тайипа Эрдогана в шантаже НАТО. Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Послы Швеции и Испании вызваны в МИД
Посол Швеции Малена Мард и посол Испании Маркос Гомес Мартинес прибыли в Министерство иностранных дел России.
Мард прибыла в российское Министерство иностранных дел в 13.00 мск на автомобиле Volvo. К зданию МИД ее автомобиль приехал следом за машиной посла Испании, передает РИА «Новости».
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Финляндия заверила в отказе размещать ядерное оружие стран НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», – передает ТАСС слова премьера в опубликованном в газете «Коррьере делла сера» интервью.
При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО – это акт мира, а не объявление войны», – утверждает Марин.
Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.
На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».
Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции, сообщает Associated Press.
По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране, пишут «Ведомости».
Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменений избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.
Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович заявил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
В марте страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на Балканах запахло «вторым фронтом» спецоперации.
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Китайские СМИ: НАТО охватила новая волна безумия
Китайское издание «Хуаньцю шибао» в свете планов Швеции и Финляндии о вступлении в Ссевероатлантический альянс рассказывает о «новой волне безумия» НАТО, разбираться с последствиями которой «придется долго».
По мнению издания, с «расширением на север» или шестым «расширением на восток» НАТО Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. В отличие от последовательного включения в альянс стран Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза, расширение на север с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет намного более серьезное сжатие стратегического пространства России. Страну еще больше вытеснят из Европы, пишет РИА «Новости».
Как отмечает издание, НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.
В статье подчеркнуто, что альянс стремится расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация потерпела неудачу в экспансии путем экономической глобализации. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы миф о «западоцентризме» продолжал свое существование. Поиск врагов, фабрикация угроз и уничтожение чужаков – вот логика расширения, которую демонстрирует НАТО.
Авторы материала подчеркивают, что НАТО добивается легитимности своего существования за счет расширения и создания условных врагов, но по сути так и не смогла избежать логики «кто сильнее, тот и прав».
До этого китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. СМИ утверждают, что Турцию могут исключить из НАТО за такую позицию. Анкара при этом выдвинула ряд требований, которые должны быть выполнены, чтобы получить согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
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