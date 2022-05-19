ЕР передала в правительство пакет мер для поддержки производства лекарств и сельхозпродукции

«Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию правительства. Они касаются, в том числе, развития сельского хозяйства и здравоохранения.

В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«С самого начала санкционного давления Запада «Единая Россия» активно ему противостоит. Сейчас на основе предложений из регионов сформировали новый пакет. Пока идtт работа над собственным производством лекарственных препаратов, нам необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в наших клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости», – пояснил координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского оборудования и законодательно закрепить госзаказ по нему, чтобы производитель точно понимал, какое количество медицинской техники будет реализовано.

«В рамках исполнения народной программы «Единой России» мы посещаем регионы, изучаем положительные практики, которые можно законодательно распространить на всю страну. Чтобы наши граждане имели возможность получать всю необходимую качественную медицинскую помощь», – отметил Хубезов.

Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.

«Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», – рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.