Помощник президента заявил о потребности России в молодых людях с нестандартным мышлением

Развитие новых технологий влечет за собой увеличение потребности в молодых людях, обладающих нестандартным мышлением, способных к креативу и новаторству, умеющих ставить и самостоятельно решать инновационные задачи, заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Он отметил, что одним из общенациональных приоритетов является процесс поддержки юных талантов и заявил о возрастающей роли интеллектуального потенциала и одаренности молодежи.

В ходе совместного заседания комиссий Госсовета по направлениям «Культура» и «Молодежная политика» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность межотраслевого взаимодействия, направленного на выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи. Также отмечена необходимость совершенствования мер государственной поддержки одаренных ребят, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Заместитель Министра культуры Ольга Ярилова в своем выступлении обратила внимание на основополагающую роль сети учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, особо выделив значение детских школ искусств, являющихся не только современными социокультурными центрами, но и площадками для воспитания креативной молодежи», – отмечается в сообщении.

Также накануне в рамках рабочей поездки в Самару Игорь Левитин проинспектировал строительство обхода города Тольятти с мостом через Волгу в составе транспортного маршрута Европа – Западный Китай и принял участие в международной акции «Сад памяти».