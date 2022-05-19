В Кремле не согласились с утверждением, что программа импортозамещения «провалена»

В Кремле не согласны с тем, что программа импортозамещения «провалена», в этом отношении ведется напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Говорить о том, что все провалено, – вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», – прокомментировал представитель Кремля высказывания сенатора Андрея Клишаса о реализации программы импортозамещения, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, «конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем».

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин занимается темой импортозамещения, в среду он провел встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который рассказывал о работе корпорации.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» в рамках программы импортозамещения приступает к серийному производству первых полностью отечественных дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов проекта 22350.