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Стало известно о планах индийской ONGC купить долю в проекте «Сахалин–2»
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Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте «Сахалин–2» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин–1», сообщает издание Economic Times.
Компания рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте «Сахалин–2» и 30% доли ExxonMobil в проекте «Сахалин–1», стремясь дешево приобрести энергетические активы, пишет Прайм.
«Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть», – приводит Economic Times слова одного из собеседников.
По имеющейся от источников информации, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в российском энергетическом гиганте Роснефть.
Напомним, ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин–1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания. Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
С начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
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СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
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Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.
Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.
Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЕС почувствовали санкционный предел в отношении России
Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций, сообщил дипломатический источник в ЕС.
«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов», – сообщил после встречи министров иностранных дел ЕС источник портала Euractiv, слова которого передает РИА «Новости».
«Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», – добавил он.
По его словам, государства-члены ЕС «даже отступили на шаг назад», несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из России.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Минфин Германии допустил конфискацию иностранных активов Банка России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете Handelsblatt заявил, что не видит препятствий для обсуждения предложения о конфискации иностранных активов Центробанка России.
«С политической точки зрения я готов рассмотреть идею с конфискацией зарубежных активов ЦБ России. Мы уже ведем дискуссии в ЕС и G7, и такие предложения находятся на рассмотрении», – передает «Интерфакс» его слова.
При этом Линднер отметил, что иная ситуация складывается с частными активами, связанными с Россией, и что «необходимо уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами».
По его словам, остается намерение Запада изолировать Россию политически, финансово и экономически, но при этом министр признал серьезные экономические последствия таких мер, особенно для стран с низким уровнем доходов. Он также выразил уверенность, что экономика России сильнее будет страдать от западных санкций.
Кроме того, Линднер назвал «серьезной ошибкой» зависимость Германии от российских энергоресурсов, наблюдавшуюся при предыдущих правительствах Германии. По его словам, Германия уже может замещать российский уголь из других источников и готова отказаться от российской нефти, однако отказ от газа займет больше времени.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.
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Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России
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Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
«Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина.
Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».
«Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».
«Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле
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«Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.
«Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.
Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.
Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Посла Испании в Москве вызвали в МИД
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел, сообщил источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», – передает ТАСС сообщение источника, добавив, что причины вызова не уточняются.
Напомним, 12 мая МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии.
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США разрешили нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле
Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Эксперт предостерег от трех ошибок в геополитическом противостоянии с Западом
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«Мы вступили в явную фазу жесткого конфликта с западным миром. Речь в первую очередь идет о войне систем ценностей. Для России жизненно необходимо окончательно выйти из западноцентричной модели мироустройства», – сказал историк и государствовед Вардан Багдасарян, выступая на круглом столе. Мероприятие было приурочено к просветительскому марафону общества «Знание», где выступил глава МИД Сергей Лавров.
«Необходимо сделать три оговорки – чего нельзя делать, если мы хотим победить. Во-первых, нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Во-вторых, нельзя победить врага, являясь частью системы, выстроенной врагом – поскольку часть не побеждает целое. Наконец, нельзя победить врага, играя по правилам врага», – подчеркнул профессор кафедры государственной политики МГУ, доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Своим мнением эксперт поделился на круглом столе «Миссия России в мире», организованном во вторник Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Как пояснил модератор встречи, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, круглый стол прошел «по следам» выступления главы МИД Сергея Лаврова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Как отметил руководитель российской дипломатии, на протяжении многих лет Запад подменял реальную многополярность «созданием условий для всех остальных стран работать на придуманной им основе». «Как только на этих условиях по западным правилам игры стали появляться страны, которые лучше функционируют в этих сферах, те самые центры, которые будут формировать многополярный мир – Китай, Индия и другие крупные державы – тут же Запад решил переписать условия», – цитировал Лаврова ТАСС.
«Необходимо сформировать свои правила, свою систему ценностей, а значит – выйти окончательно из западноцентричной модели мироустройства», – комментирует Багдасарян. По словам ученого, только при таком условии Россия сыграет роль в происходящем сейчас глобальном переходе от однополярного мира, выстроенного вокруг Соединенных Штатов – к миру многополярному.
«Отмечу, наш противник продолжает мыслить в категориях двуполярного, биполярного мира», – подчеркнул Багдасарян. Но если в XX веке противостоящими полюсами были США и СССР, то сейчас, с точки зрения западных стратегов, по одну сторону баррикад оказываются Соединенные Штаты (плюс их союзники), а по другую – региональные центры силы: Китай, Индия, арабский мир, и – Россия. Багдасарян напомнил о вышедшей три года назад книге французского философа Бернара-Анри Леви (идеолога «ястребиного» глобализма, вдохновителя агрессии против Югославии, Ливии и Сирии, который совсем недавно побывал в Одессе) под названием «Империя и пять королей». Под королями Леви подразумевает лидеров России, Китая, Турции, Ирана и даже союзной американцам Саудовской Аравии. Отождествляя «империю» – то есть коллективный Запад с силами добра, Леви обозначает «королей» как новую ось зла, отметил Багдасарян. «Они ненавидят самое лучшее в нас. Они ненавидят нашу любовь к свободе... Они ненавидят наш свободный дух», – цитировало РИА «Новости» книгу французского идеолога. «Мы же воспринимаем в качестве антицивилизации Запад, который подвергает «отмене» целые страны и народы», – подчеркнул Багдасарян.
На нынешнем этапе истории уже нельзя говорить лишь об экономической конкуренции или идеологическом противостоянии – «сегодня против России развязана беспрецедентно масштабная гибридная война», в свою очередь, отметил Мартынов. «Речь идет не только о спасении донбасских республик, и денацификации Украины. Вопрос стоит гораздо шире – каким будет мир в ближайшие годы», – подчеркнул политолог.
У западных стратегов есть как минимум четыре сценария будущего мира, заметил Багдасарян. «Они упоминались еще в 2012 году в аналитическом докладе ЦРУ о глобальных трендах развития человечества. Первый сценарий, самый негативный – хаотизация, распад крупных глобальных структур, «новое средневековье». Второй сценарий – корпоративный мир, замена государств транснациональными бизнес-структурамии, что также оценивается, как не самое лучшее будущее, – перечислил эксперт. – Сценарий номер три: жесткое оппозиция отдельных держав и глобального мира, с подавлением в итоге этих держав. Фактически понятно, что речь идет о Китае и о нас. Наконец, четвертый сценарий, по мнению аналитиков ЦРУ, наиболее положительный – это слияние человечества с единым институциональным органом сверху фактически в единое государство». Единственный вариант будущего, которое стремятся не допустить западные стратеги – это мирное сосуществование миров-систем, цивилизаций, опирающихся на собственные ценности, резюмировал эксперт.
Миссия России как раз и состоит в том, что мы, «выйдя из-под обаяния западных ценностей» предлагаем миру проект альтернативного развития, заметил философ, директор Института динамического консерватизма, член «Изборского клуба» Виталий Аверьянов. «Авторы «Изборского клуба» предлагают такой образ – Россия как «храм на холме», который светит всему миру. В то же время, если подыскивать образ для Запада, то это уже не «сияющий град на холме», как говорили отцы-основатели США, а некий вооруженный до зубов бастион, который навязывает миру свое «покровительство», а в случае отказа – открывает огонь», – отметил философ. В качестве альтернативы Россия может предложить миру проект развития, который можно назвать «гармонией многообразий», заметил Аверьянов. Речь идет о такой системе международных отношений, которая подразумевает содружество и соработничество непохожих друг на друга цивилизаций, а не доминирование одной цивилизации над другими.
«Именно глобализация, о которой сегодня говорил Сергей Лавров в своем выступлении, или однополярность – именно она является не локомотивом истории, а выступают ее тормозом, помехой в развитии всех незападных цивилизаций, стран, народов. – в свою очередь заметил депутат Госдумы, политолог и философ Олег Матвейчев. – Россия выступает за те традиционные ценности, за которые Запад всегда выступал, – прогресса и развития. Сейчас Запад им не соответствует. Точно также, как он давно уже наплевал на ценности свободы слова, собственности и прогресса. Они не следуют им во имя собственной выгоды, которая состоит в извлечении некой ренты из своего монопольного блага».
«Как бы не пытались сегодня действовать западные государства, стирая пласты истории или подвергая практике «отмены» целую страну, есть естественный ход истории... В такой логике они скорее надорвутся быстрее, чем что-то с нами сделают. Искусственные попытки сдержать исторический процесс могут временно достигать своих целей, но сиюминутных», – резюмировал Мартынов.
Раскрыт способ безопасной зарядки батареи смартфона
Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.
По его словам, аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его «в ноль» и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь. Чтобы не «убить» батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80%, передает радио Sputnik его слова эксперта.
«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% – поставили на зарядку, увидели 80% – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», – заявил Смирнов.
Техноблогер добавил, что, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.
«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше», – сказал Смирнов.
По словам эксперта, людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, могут воспользоваться двумя способами ускорить зарядку устройства.
«Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения», – посоветовал Смирнов.
В заключение эксперт подчеркнул, что не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя.
Ранее власти упростили ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов.
В Минэкономразвития дали прогноз цены на нефть в ближайшие годы
Российская нефть будет востребована в ближайшие годы, хотя ее цена будет несколько снижаться, рассказали в Минэкономразвития.
«В сценарных условиях заложена переориентация достаточно большого объема поставок. <...> В конечном итоге мы нисколько не сомневаемся, что российская нефть будет востребована», – передает ТАСС.
Среднегодовая стоимость российской экспортной нефти Urals в 2022 году будет на уровне 80,1 доллара за баррель, далее цена будет постепенно снижаться в 2023–2025 годах.
«В базовом варианте [прогноза] мы закладываем цену на нефть Urals $78 за баррель в среднем до конца года, по году это получается $80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях», – представитель ведомства.
Так, в 2023 году стоимость Urals ожидается на уровне 71,4 доллара за баррель, в 2024 году – 66, в 2025 году – 61,2.
«Тем не менее рассчитываем, что они будут снижаться, и видим там большой потенциал. Прогноз на нефть достаточно консервативный», – добавил представитель Минэкономразвития.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится.
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Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов
Германии придется заплатить «немалую цену» за «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов при отказе от нефти из России, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом сенатор добавил, что в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит «как утопия».
«Курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов – это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека», – заключил Пушков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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Конфликт России и Запада объяснили расхождением в понимании базовых ценностей
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«Есть базовые слова и понятия – например, «свобода» или «справедливость» – в которые у нас и на Западе вкладывают совершенно разный смысл. Эти различия надо хорошо себе представлять, особенно в условиях той ментальной агрессии, которую западная цивилизация ведет против нашей», – сказал политолог Александр Рудаков на круглом столе, посвященном особенностям российской идентичности.
«Звучащие одинаково слова и категории в России и на Западе интерпретируют по-разному, у них разная содержательная природа. Можно выделить четыре таких базовых понятия, – отметил политолог Александр Рудаков. – Первое – семья, семейные ценности. Для России семья никогда не была замкнутым островком в океане конкуренции, как семья в западной цивилизационной модели. К последней применима русская пословица «Мой дом – моя крепость». На Западе семья, прежде всего, договор, контракт, небольшое акционерное общество. В исторической России семьи объединялись в общину, в такую «семью семей», крестьянский мир, основанный на признаках солидарности и взаимовыручки». Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в среду круглом столе на тему «Кто мы: российская идентичность», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
«Второе важное понятие, в которое в России и на Западе вкладывают разный смысл, – «справедливость», – указал Рудаков. – Западная цивилизация понимает справедливость механически – как следование правилам, прописанным в контракте (в том числе в общественном договоре). Для нас справедливость – это когда все «честно и по-человечески», в России это понятие связано с гуманизмом, эмпатией – сопереживанием ближнему. Справедливость наш универсальный идеал, поэтому России так важен честный мировой порядок в отношениях между народами и государствами».
С базовой ценностью справедливости связано третье базовое цивилизационное понятие – солидарность, добавил Рудаков. «Понимание солидарности в нашем обществе тоже отличается от западного, – подчеркнул эксперт. – В обществах Западной Европы и Северной Америки это – «солидарность лоббистов», отстаивание интересов одной социальной или экономической группы в противовес интересам другой группы. Наша солидарность – не прагматическая, а идеалистическая. Наши люди часто действуют, не имея материальной выгоды, интереса или даже идя на осознанный риск, помогая слабым, страдающим или оказавшимся в безвыходной ситуации. Такое чувство россияне проявляют сегодня к жителям Донбасса».
Наконец, важно понимать отличие в понимании свободы в России и на Западе, отметил Рудаков. Если европейская либеральная традиция говорит о «свободе от чего-то», от каких-либо ограничений, то для русского общества важна «свобода для чего-то» – для той же помощи ближним, или для соучастия в общем деле. «В нашем понимании личная свобода связана с коллективной свободой, с правом народа создавать свою судьбу, свобода от диктата, от давления из-за рубежа, – подчеркнул политолог. – Мы исходим из того, что условием полноценной свободы может быть только полноценный суверенитет».
«Таким образом, существуют серьезные различия в интерпретации базовых этических ценностей у нас и на Западе. Мы не являемся ни частью Запада, ни Востока, самодостаточны во всех отношениях и смыслах», – делает вывод Рудаков. По его оценке, на всем протяжении своей истории Россия никогда не стремилась навязать свои ценности силой. «Стимулом на протяжении всей нашей истории было не стремление к экспансии, а стремление к собственной безопасности, – рассуждает политолог. – Уникальным архитектурным символом нашей цивилизации визуально на уровне образов можно назвать кремли, которых на Руси было несколько сотен. Кремль – оборонительное сооружение, внутри которого находится сакральный центр – православный храм. Этот образ отражает модель нашей цивилизации – в самой ее основе, которой лежит защита ценностей от посягательств извне». Визуальным символом европейской цивилизации можно назвать феодальный замок – сугубо «военно-административный объект», который часто выступал источником экспансии, добавил Рудаков.
«Возникает вопрос, когда появился этот коллективный Запад, который сейчас противостоит России», – заметил политолог, философ и журналист Борис Межуев. По его мнению, славянофилы XIX века, великий поэт и дипломат Федор Тютчев и другие русские мыслители были не вполне правы, когда возводили истоки противостояния Европы и России к «схизме» – разделению христианства на католичество и православие в XI веке.
Но, по мнению философа, «нынешний коллективный Запад возникает в момент противодействия России в Крымской войне в 1853–56 годах». «Именно в период крымской кампании возникает англо-французский союз, нацеленный на уничтожение не принадлежащих к Западу империй. Эта коалиция победила Россию в Крымской войне, она победила Китай в опиумных войнах. Эта коалиция в лице Великобритании утвердила Британскую империю, подавив Индию», – перечислил Межуев. Этот новый коллективный Запад видел своим врагом монархии Центральной Европы – Австрию и Пруссию, и безусловно, Россию. «Противодействие в лице Пруссии отдалило перспективу создания коллективного Запада на сто лет», – отметил Межуев.
«Теперь мы видим возрождение коллективного Запада, в котором Россия и Китай снова воспринимаются как основные соперники», – подчеркнул философ и политолог. Англосаксонский мир представляет себя как основу будущего глобального мироустройства, основанного на ценностях прогресса и демократии. Но надо понимать, что «коллективный Запад» – «это вполне определенная цивилизационная общность, которая не включает в себя ни Россию, ни Китай, ни Индию, ни другие цивилизации», подчеркнул Межуев.
Как отметили участники круглого стола, Запад пытается представить современную Россию оплотом архаики и дремучего консерватизма, главным отрицателем ценностей свободы и прогресса. Но это не более чем очередной русофобский миф. «То, что на деле отличает Россию от западных стран, это легкое принятие принципа равенства в разных сферах жизни. Скажем, гендерное равенство было в России довольно легко установлено после Февральской революции. Движение к этому равенству было еще при монархии. Оно не встречало такого сопротивления среди образованных классов России как, скажем, в Великобритании», – напомнил Межуев.
После Февральской революции было установлено также этническое и конфессиональное равенство, за которое сейчас на словах ратует Запад. «Мусульмане России получили возможность избираться в Государственную думу именно как мусульмане еще в 1906 году. В западных колониальных империях такое равенство тогда было недоступно для колонизированных и колонизуемых народов», – отметил Межуев.
При этом нас действительно отличает от современной Европы и США здоровый консерватизм в том, что касается семьи и государства, как «большой семьи». «Нам свойственна некая патриархальность, утверждение приоритетности отцовского начала, – заметил Межуев. – Отсюда наша защита семейных ценностей, традиционного распределения гендерных ролей в семье, защита публичной сильной власти».
«Последнее – очень важная вещь, – указал Межуев. – Недавно Илон Маск сказал по поводу Джо Байдена, что он говорит как актер, повторяющий за телесуфлером. Такая сильная метафора, думаю, могла произвести впечатление только в США как страны, недавно вошедшей в коллективный Запад. В Европе это было совершенно спокойно воспринято. Там все понимают, что публичные политические деятели и являются такими актерами, за которыми стоят суфлеры, и ни у кого там не вызывает это особого протеста». В России, в отличие от Европы, никогда не понимали и не принимали идеи «анонимной власти, которая шепчет в ухо людям, исполняющим роли политических деятелей». «Россия никогда не принимала этого размывания сильной публичной власти. В какой-то степени это продукт сохранения патриархального начала, нежелания того, чтобы власть расползалась по обществу без четкого понимания центра этой власти, места локализации этой власти», – заметил философ.
То же касается и различия в понимании религиозности, добавил Межуев, – для России сейчас важна верность православному христианству, в то время как на современном Западе общепринятыми стали идеи «религии новой эры» – New Age. «New Age – представление о некоей спиритуальности, разлитой в мире, обществе, природе, не имеющей определенной жесткой конкретизации», – заметил Межуев.
«Здесь находится линия противостояния, – резюмировал философ. – Отрицание божественного патриархального, отцовского публичного начала на коллективном Западе – и желание сохранить это начало в России, одновременно совместив это начало с идеями справедливости, равенства. Сможет ли Россия удержать это противоречивое единство, выстоять в этом идеологическом споре? Это, конечно, будет зависеть от того, что будет в следующем столетии. Не думаю, что это решится на поле военной брани. Но на поле духовной, идеологической брани это решится в ближайшие десятилетия».
США выдали Chevron лицензию на переговоры о деятельности в Венесуэле
Власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).
«Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы», – цитирует ТАСС чиновника администрации Вашингона. По его словам, компании просто разрешили вести переговоры.
Также ожидается, что будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. «Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима», – утверждал при этом представитель администрации.
Ранее британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
В Белом доме отказались подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» США в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из России.
Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию. В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.
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Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров за два дня
В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание». За два дня трансляции марафона набрали 70 млн просмотров.
В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители председателя правительства России Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, первый зампредседателя банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сообщается в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также на марафоне выступили уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, народный артист России, депутат госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.
Во время марафона обсуждались темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.
Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11 классов и 1–2 курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения.
Федеральный марафон «Новые горизонты» – это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников – выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.