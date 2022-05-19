Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен использовать право вето и заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО по примеру Турции, сообщает Associated Press.

По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране, пишут «Ведомости».

Ранее Миланович заявил о намерении поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменений избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.

Накануне появились сообщения, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. В тот же день президент Хорватии Зоран Миланович заявил о намерении отговорить посла страны в НАТО от поддержки заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

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