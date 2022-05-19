Посол Украины заявил о способности страны вступить в НАТО так же быстро, как Финляндия и Швеция

Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс может быть принято так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией, для этого необходима лишь политическая воля, выразил мнение посол Украины в Германии Андрей Мельник медиагруппе «Функе».

«Ясно одно: мы хотим как можно скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс», – цитирует его ТАСС.

По словам Мельника, у Украины сейчас гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до начала спецоперации. При этом большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил он.

Относительно вопроса сроков возможного вступления Украины в ЕС, посол дал прогноз в десять лет. «Сейчас мы в первую очередь заботимся о том, чтобы получить статус кандидата. Тогда может начаться переговорный процесс. Это важное политическое решение», – сказал Мельник.

Более того, он призвал Германию «не просто ждать и смотреть, какие настроения во Франции или Нидерландах». «[Правящая в ФРГ коалиция] «Светофор» должна сыграть ведущую роль в этом историческом процессе», – заключил украинский посол.

Ранее власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Во вторник появились сведения, что Анкара выдвинула требования, которые должны быть выполнены, чтобы Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В список требований вошли: возврат Турции в программу производства истребителей F-35, снятие санкций за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, одобрение Вашингтоном запроса на приобретение десятков боевых самолетов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретенных самолетов, снятие ограничений на экспорт оружия, введенных после военных действий Турции в Сирии в 2019 году, осуждение Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался подтвердить информацию о выдвижении Турцией ультиматума НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, в среду подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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