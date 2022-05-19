Директор центра «Смена»: Новое детское движение будет сугубо добровольным

«У современных детей должно быть как можно больше возможностей для самореализации. И важно, что сами ребята хотят активно участвовать в общественной жизни», – сказал газете ВЗГЛЯД директор детского центра «Смена» Игорь Журавлев. Так он прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о новом движении детей и молодежи «Большая перемена».

«Создание нового движения детей и молодежи – отражение реально существующего запроса от нового поколения. Важно, что это инициатива самих детей. Впервые публично она прозвучала на заседании совета «Россия – страна возможности», и была поддержана президентом», – сказал директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев.

«Современные дети должны получить как можно больше возможностей для самореализации. И важно, что они сами хотят активно участвовать в общественной жизни, – подчеркнул собеседник. – Ребят никто к этому не принуждает, участие в новом движении и во всех его проектах будет сугубо добровольным. Равенство прав участников, учет индивидуальных способностей детей, поддержка со стороны государства в реализации детских инициатив – вот те принципы, на которых будет строиться движение», – пояснил собеседник.

Участниками «Большой перемены» смогут стать дети с 6 лет, рассказал Журавлев. «На взрослых будет возложена задача наставничества – помощь в раскрытии способностей ребят, помощь в их развитии, самовыражении, обучении работе над проектами, – пояснил директор Всероссийского детского центра «Смена». – Эти задачи возьмут на себя квалифицированные специалисты, которые прошли специальную подготовку. Отмечу, что у «Смены» есть большой опыт подобной работы с детьми, и мы с радостью им поделимся, если такая необходимость появится».

В четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». В качестве целей новой организации обозначены: содействие государственной политики в интересах детей и молодежи, организации детского досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации молодых граждан России.

Согласно проекту, наблюдательный совет этого движения детей и молодежи может возглавить президент России. Напомним, что Владимир Путин ранее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» одобрил инициативу школьницы из Севастополя Дианы Красовской о создании движения, объединяющего детей со всей России.

Никто не планирует «возрождать пионерию» в России, сейчас в стране создается неформальное общественное движение школьников и молодых людей, пояснил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Важно, что в формировании движения детей и молодежи «Большая перемена» будут принимать участие и сами представители подрастающего поколения, потому что взрослые не всегда могут предложить детям то, что им будет интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков.