ВСУ оборудовали у поликлиники в Краматорске огневые точки

Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС

Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.

«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».

По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.

«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.

Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.

Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.

Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.

Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.

В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.