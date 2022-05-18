Путин заявил о возможности Ростеха занять внутренний авиастроительный рынок

На фоне санкций у Ростеха есть шанс расширить свое участие на внутреннем авиастроительном рынке России, заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором корпорации Сергеем Чемезовым.

Президент отметил, что Ростех является крупнейшей корпорацией в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава компании рассказал и о гражданской продукции корпорации, в частности, о работе «Камаза», «Вертолетов России», ОАК.

«Тоже начали производить гражданские самолеты в большом количестве. Пока не в достаточно большом количестве, но мы к этому стремимся», – передает слова Чемезова ТАСС.

«Но теперь есть шанс занять внутренний рынок», – отметил Путин.

«Это верно, конечно», – подтвердил глава Ростеха.

Чемезов также доложил президенту о результатах работы за 2021 год, о выпускаемой предприятиями Ростеха продукции и перспективных разработках.

Ранее в Ростехе анонсировали выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года.