Губернатор ЯНАО рассказал о нефтяном потенциале России в противостоянии с ЕС

«Проблему отказа части зарубежных партнеров от сотрудничества надо решать, у нефтегазовой отрасли огромный интеллектуальный потенциал, сильные руководители и коллективы», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на совещании по развитию нефтяной отрасли, которое провел президент России Владимир Путин.

«Страна и регион в частности должны развиваться и двигаться вперед, несмотря на все вызовы. Перед Россией они стояли всегда, но сейчас стали более существенными. Сегодня нужно рассчитывать только на свои силы», – подчеркнул глава региона.

«Ничего не поменялось, кроме осознания того, что мы должны выполнить все поставленные задачи в тех ресурсах, которые есть», – выразил уверенность Артюхов.

Как сообщает издание «Регнум», в Ямало-Ненецком автономном округе в первом квартале 2022 года рост индекса промышленного производства составляет 105% к аналогичному периоду 2021 года. Добиться роста этого показателя удалось благодаря увеличению добычи ископаемых в округе (+4,6%).

С января по март 2022 года, как сообщает департамент экономики Ямала, было добыто 8,1 миллиона тонн газового конденсата. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к первому кварталу 2021 года на 11,4% вырос индекс объема обрабатывающего производства. Рост производства бензина составил 105%, а сжиженных пропана и бутана вырос в 12,5 раза. Что касается объема предоставленных услуг в сфере добычи полезных ископаемых, показатель вырос на 38,2%.

Предприятия ТЭК обеспечили Ямало-Ненецкому автономному округу лидерство в налоговом рейтинге среди регионов Российской Федерации. В связи с этим принято решение часть дополнительных нефтегазовых доходов направить на социальные выплаты жителям страны, что поспособствует стимуляции потребления – драйвера современной экономики.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Основным вопросом обсуждения стал рост цен на энергоносители в случае отказа Европы от российских энергоресурсов. «Да, конечно, цены здесь повысятся и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся», – предрек российский лидер.

Также он указал на то, что «европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

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