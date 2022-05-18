Захарова: США и Китай «поменялись местами» в вопросе модерирования интернета

США в современном мире отошли от собственной идеи глобального охвата интернетом, тогда как Китай стал вести противоположную Вашингтону политику, «не выбрасывая» пользователей из Сети, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в студии на площадке кибербитвы The Standoff.

«США как прародители самой идеи глобального охвата Интернета стали теми, кто начал обратную политику: сегментирование Интернета, контроль над цифровыми платформами», – передает ТАСС слова дипломата.

Она пояснила, что в отличие от США, Китай «не выбрасывает из Интернета» пользователей. «Сегодня они поменялись местами. Они никогда [пользователей] оттуда не выбрасывают, а выбрасывают те самые корпорации, которые изначально выступали за глобальный охват Интернета», – сказала Захарова.

По ее словам, человечество не сможет долго пользоваться свободой в цифровом пространстве.

«Цифра» позволяет нам перемещаться во времени, пространстве, где угодно – без ограничений. Мы сегодня наслаждаемся моментом. К сожалению, это ненадолго. Потому что такой истинной свободы позволить человечеству не должны те, кто хочет контролировать весь процесс», – сказала она.

«Я все-таки считаю, что тот процесс, который сейчас возглавили США по сегментированию и цензурированию интернета, – это не есть часть независимости, суверенитета, – пояснила дипломат. – Мы как страны, народы, сообщество должны иметь свой цифровой суверенитет, но при этом ни одна страна не должна иметь возможность цензурировать и модерировать чужое пространство, исходя из собственного видения».

По словам Захаровой, уже сегодня можно увидеть признаки ограничений свободы в интернете. «Сейчас мы это и видим: сегментирование интернета, контроль над цифровыми платформами, возможность нажимать «красную кнопку» отключений, включений и модерирование, безусловно», – отметила она.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД