В Минтрансе опровергли риски для системы бронирования авиабилетов

Российские авиакомпании не останутся без системы бронирования, если зарубежные системы перестанут работать, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

Отвечая на вопрос о том, как будут действовать российские компании в случае отказа от сотрудничества международных систем бронирования и сбоя в продажах авиабилетов, он заявил: «Хочу вас заверить, во всяком случае в авиации, – это то, чего не случится».

Савельев объяснил, что раньше использовались иностранные системы бронирования, в основном Sabre и Amadeus, только потому, что они присутствовали на рынке дольше, чем разрабатываемые российские.

Глава Минтранса также рассказал о том, каким будет перезапущенный автомобиль «Москвич».

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто «Москвич», а «Москвич» на электродвигателе», – передает его слова ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе, разработанной французской компанией Renault совместно с российским производителем.