«Единая Россия» внесла законопроект о поддержке общественных движений

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предполагающий уравнивание в правах общественных движений и общественных организаций в части компетенции органов управления. Автором инициативы стала зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«В сегодняшних условиях, требующих быстрых ответов на вызовы, следует упростить процесс принятия управленческих решений для общественных движений. Сделать его таким же, как для общественных организаций. Это позволит им эффективнее решать необходимые задачи и не тратить время и ресурсы на различные бюрократические процедуры. Например, если движение хочет открыть свое представительство или утвердить годовую отчетность, то уже не нужно собирать весь съезд, а достаточно принять решение постоянно действующим коллегиальным органом», – приводятся слова автора инициативы в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это справедливо и особенно актуально в условиях антироссийских санкций. Законопроект поможет сэкономить ресурсы: временные, человеческие, финансовые, организационные. Видно, что инициатор законопроекта – практик, общественник и не понаслышке знает о проблемах некоммерческого сектора. Полностью поддерживаю эту инициативу», – подчеркнул глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Занко отметила, что в условиях беспрецедентного санкционного давления, миротворческой спецоперации необходимо, чтобы общественные движения, в первую очередь, сконцентрировались на оказании помощи людям, на борьбе с фейкам в интернете, на сборе гуманитарной помощи.

«Если в состав России в ближайшем будущем войдут новые субъекты, то законопроект поможет также создавать там отделения движений намного быстрее, а это, в свою очередь, поможет в поиске единомышленников, сплочении неравнодушных людей, волонтеров и общественников на благо нашей страны», – резюмировала Занко.

Инициатива впервые была предложена на заседании «Дискуссионного клуба» Сторонниками «Единой России» и уже получила одобрение от Министерства экономического развития и Министерства юстиции России.

Соавторами выступили первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, зампред комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский, член комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов, член комитета ГД по просвещению Эльвира Аиткулова и член комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.