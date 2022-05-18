Захарова разоблачила лживые заявления Зеленского об «Азовстали»

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на вранье в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского по поводу сдачи в плен украинских военных на «Азовстали». По ее мнению, это очередной «шедевр в духе «Квартала 95».

Она отметила, что «операцию по выводу боевиков» с территории «Азовстали», которую Россия предлагала провести именно в таком формате, Зеленский теперь называет «проведением украинской стороной гуманитарной операции».

«Ровно такими заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», – сказала она в эфире радио Sputnik.

«Я видела эти заявления, конечно, это шедевр. Это, видимо, тоже из-под пера тех, кто творит. Это «Квартал 95», да?! Как там называется контора? Вот у меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива», – сказала она.

Напомним, за минувшие сутки на «Азовстали» оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике. Сдавшиеся боевики будут допрошены Следственным комитетом России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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