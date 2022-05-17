Названа дата совместной подачи заявки в НАТО Швеции и Финляндии

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

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  • Не надо возрождать
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    Главная тема


    «Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

    разногласия в альянсе


    СМИ: Турцию могут исключить из НАТО

    геополитический кризис


    Патрушев: Спецоперация сорвала планы Запада взять под контроль Россию

    кустарное применение


    Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине

    Видео

    уход Renault


    Каким будет новый автомобиль «Москвич»

    Североатлантический альянс


    Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

    общественное мнение


    Выявлено истинное отношение американцев к Украине

    новые модификации дронов


    Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники

    удары по штабам


    Как лишить украинскую армию мозга

    резко и решительно


    Вадим Трухачёв: МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

    дефицит энергоресурсов


    Глеб Простаков: Ядерное оружие в экономической войне

    вменяемость администрации


    Владимир Прохватилов: Америка из-за Украины остается безоружной

    на ваш взгляд


    Как возрождать автозавод «Москвич»?

    Названа дата совместной подачи заявки в НАТО Швеции и Финляндии

    17 мая 2022, 18:34

    Текст: Вера Басилая

    Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая, заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон.

    «Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», – приводит ТАСС слова шведского премьера.

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    Обсуждение:  43 комментария

    Ранее парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.

    Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

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    Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась

    16 мая 2022, 23:31

    Текст: Антон Антонов

    Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.

    По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.

    Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».

    Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. 

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    Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки

    17 мая 2022, 11:06

    Текст: Александра Юдина

    Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

    «То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

    Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. 

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    В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО

    17 мая 2022, 01:58

    Текст: Антон Антонов

    Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.

    Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.

    Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

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    Коментарии (9)
    Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
    		    16 мая 2022, 20:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Турция не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство стран не обижаться, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», – приводит его слова РИА «Новости».

    Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями.

    В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.

    Ранее Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

    6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

     На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

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    Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
    		    17 мая 2022, 07:56
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

    «У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.

    Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».

    Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.

    Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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    СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
    		    17 мая 2022, 17:59
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.

    «Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью. 

    Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».

    Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».

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    Россия предупредила Швецию об ответных шагах после вступления в НАТО

    16 мая 2022, 20:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, которые будут зависеть от условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, следует из заявления МИД России.

    «Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В пресс-службе отметили, что в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока.

    В МИД также уточнили, что в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

    «Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», – говорится в заявлении.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

    Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

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    Коментарии (9)
    Шотландия захотела вступить в НАТО после обретения независимости

    17 мая 2022, 09:28

    Текст: Александра Юдина

    Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО для обеспечения безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса.

    «События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Times.

    Стерджен отметила, что «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики» и ее роль возрастает с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. По ее словам, членство в НАТО будет «не только жизненно важным для безопасности Шотландии», это позволит ей во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что пока Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории – так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия «Шинн Фейн» («Мы сами»). 

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    Захарова призвала членов НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто демократ

    17 мая 2022, 11:19

    Текст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила государствам-участникам НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.

    «Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент – это единство так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств. Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Захарова добавила, что участникам НАТО нужно «дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент». «Давайте потянем эту паузу», – сыронизировала она.

    Ранее Захарова заявила, что отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки.

    Тем временем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.

    До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.

    Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

    Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. 

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    Лавров: НАТО уже учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании

    17 мая 2022, 14:49

    Текст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

    «И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы (в связи с их вступлением в НАТО) нет», – приводит его слова ТАСС.

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    Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?


    Обсуждение:  43 комментария

    Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.

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    Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

    16 мая 2022, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил источник в турецком министерстве.

    Источник ТАСС при этом не уточнил детали беседы.

    Тем временем Госдеп сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила в Вашингтоне с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом «необходимость солидарности между союзниками и партнерами по НАТО» в связи с проводимой на Украине российской военной спецоперацией. Шерман поблагодарила Онала за «решительную и активную поддержку Украины».

    В свою очередь, новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что НАТО достигнет консенсуса по вступлению в альянс Финляндии и Швеции, несмотря на возражения Турции. Вашингтон «приветствует нынешние заявления правительств Финляндии и Швеции об их намерении стремиться к членству в НАТО».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, но просит руководство этих государств не обижаться. С точки зрения Эрдогана, некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций. Турецкий лидер упомянул две запрещенные в Турции структуры – Рабочую партию Курдистана и леворадикальную группу «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».

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    Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
    		    17 мая 2022, 18:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.

    На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».

    Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.

     

    Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».

    Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

    Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.

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    Парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО

    17 мая 2022, 16:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, сообщается на сайте законодательного органа.

    «За» проголосовали 188 депутатов, а не поддержали инициативу стать членом НАТО восемь человек, передает ТАСС.

    Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

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    Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии

    17 мая 2022, 13:42

    Текст: Антон Никитин

    Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД России: ему объявлено, что Москва в качестве ответной меры высылает двух сотрудников финского посольства, сообщили в Министерстве иностранных дел.

    «Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

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    «Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», – говорится в сообщении.

    Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.

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    Эксперт: России нет смысла участвовать в Совете государств Балтийского моря
    		    17 мая 2022, 17:55
    Фото: @CBSSpage
    Текст: Алена Задорожная

    «Россия направит все свои силы на развитие отношений с восточными странами, ведь конструктивный диалог с Европой в ближайшее десятилетие не предвидится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее Россия сообщила о выходе из Совета государств Балтийского моря.

    «Выход России из Совета государств Балтийского моря освободит руки нашей дипломатии для более важных и значимых дел. Мы могли бы больше внимания уделить дружественным странам. За 30 лет ориентации на Запад сформировался очевидный перекос дипломатических сил. Теперь мы можем направить силы в сторону Востока», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

    По словам собеседника, решение о выходе из СГБМ назрело давно. «Совет государств Балтийского моря, равно как и другие региональные организации, превратились в политические площадки, которые в последние годы уже фактически не выполняли свои функции. Меня год назад приглашали на СГБМ, но в последний момент РФ отказалась от участия в этом заседании, поскольку в повестке не оказалось вопросов о проблемах в Балтийском море», – пояснил Носович.

    «Нет никакого смысла России участвовать в этом абсурде. Если нам не удалось изменить организацию и направить ее в нужное русло, то единственное правильное решение – уйти. А учитывая, что России приходилось в рамках СГБМ вести диалог с Эстонией, Латвией, Литвой и странами Скандинавии, которые не способны на конструктивный разговор, реформировать организацию было просто невозможно», – продолжил эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что решение может быть косвенно связано с решением Финляндии и Швеции войти в состав НАТО. Он отметил, что «СГБМ – не первая и не последняя международная организация, из которой выходит Россия». Носович уверен, что в дальнейшем Москва может отказаться сотрудничать и с ОБСЕ.

    В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заметил, что Москва все же допускает возможность возвращения к диалогу с СГБМ.

    «Россия в своем заявлении использовала стандартный дипломатический язык. То есть мы оставляем нашим оппонентам дорогу к выходу из сложившейся ситуации. Но это не значит, что Москва согласится на какие-то условия Запада», – отметил Межевич.

    «Мы хотим вернуться к нормальному полноценному диалогу в рамках региональной организации, как это изначально было задумано. Это не должно превращаться в очередной кабинет Евросоюза. Если же эти условия не будут соблюдены, что ж, «умерла так умерла», – заключил собеседник.

    Ранее российский МИД заявил, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе. В документе говорится, что попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва будет работать и дальше с ответственными и ключевыми партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Кроме того, в понедельник на Совете Госдумы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря, поскольку с парламентариями большинства стран ПКБМ сегодня «нет диалога». Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».

    По его словам, деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом, однако ПКБМ прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан. «Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», – резюмировал Володин.

    Напомним, в конце апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД России сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.

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