Названа дата совместной подачи заявки в НАТО Швеции и Финляндии

Эксперт: России нет смысла участвовать в Совете государств Балтийского моря

«Россия направит все свои силы на развитие отношений с восточными странами, ведь конструктивный диалог с Европой в ближайшее десятилетие не предвидится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее Россия сообщила о выходе из Совета государств Балтийского моря.

«Выход России из Совета государств Балтийского моря освободит руки нашей дипломатии для более важных и значимых дел. Мы могли бы больше внимания уделить дружественным странам. За 30 лет ориентации на Запад сформировался очевидный перекос дипломатических сил. Теперь мы можем направить силы в сторону Востока», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По словам собеседника, решение о выходе из СГБМ назрело давно. «Совет государств Балтийского моря, равно как и другие региональные организации, превратились в политические площадки, которые в последние годы уже фактически не выполняли свои функции. Меня год назад приглашали на СГБМ, но в последний момент РФ отказалась от участия в этом заседании, поскольку в повестке не оказалось вопросов о проблемах в Балтийском море», – пояснил Носович.

«Нет никакого смысла России участвовать в этом абсурде. Если нам не удалось изменить организацию и направить ее в нужное русло, то единственное правильное решение – уйти. А учитывая, что России приходилось в рамках СГБМ вести диалог с Эстонией, Латвией, Литвой и странами Скандинавии, которые не способны на конструктивный разговор, реформировать организацию было просто невозможно», – продолжил эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что решение может быть косвенно связано с решением Финляндии и Швеции войти в состав НАТО. Он отметил, что «СГБМ – не первая и не последняя международная организация, из которой выходит Россия». Носович уверен, что в дальнейшем Москва может отказаться сотрудничать и с ОБСЕ.

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заметил, что Москва все же допускает возможность возвращения к диалогу с СГБМ.

«Россия в своем заявлении использовала стандартный дипломатический язык. То есть мы оставляем нашим оппонентам дорогу к выходу из сложившейся ситуации. Но это не значит, что Москва согласится на какие-то условия Запада», – отметил Межевич.

«Мы хотим вернуться к нормальному полноценному диалогу в рамках региональной организации, как это изначально было задумано. Это не должно превращаться в очередной кабинет Евросоюза. Если же эти условия не будут соблюдены, что ж, «умерла так умерла», – заключил собеседник.

Ранее российский МИД заявил, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе. В документе говорится, что попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва будет работать и дальше с ответственными и ключевыми партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, в понедельник на Совете Госдумы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря, поскольку с парламентариями большинства стран ПКБМ сегодня «нет диалога». Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».

По его словам, деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом, однако ПКБМ прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан. «Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», – резюмировал Володин.

Напомним, в конце апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД России сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.

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