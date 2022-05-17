Песков назвал США враждебным России государством

Западные страны, в том числе США, ведущие против России гибридную войну, стали враждебными государствами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Гибридная война – это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами столкнулись. Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, – это война», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США. Кроме того, Песков назвал невозможной изоляцию России.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.