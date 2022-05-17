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Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов
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Германии придется заплатить «немалую цену» за «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов при отказе от нефти из России, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей. Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом сенатор добавил, что в то же время отказ от российского газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит «как утопия».
«Курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов – это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-ые годы и продлился около полувека», – заключил Пушков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа
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Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.
«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», – добавили в издании.
Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.
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Германия стала больше платить за российские товары
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Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала на 77,7% больше платить за импорт российских товаров, привело данные Федерального статистического ведомства издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на российские товары выросли на 77,7%, достигнув 4,4 млрд евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что объем импорта сократился на 27,8%. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7%, до 1 млрд евро. В общем торговый дефицит – то есть разница между объемами экспорта и импорта – с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 млрд евро, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек оценил способность Германии пережить зиму без российского газа.
Напомним, в апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
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Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
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В ЕС намерены помочь Украине опустошить ее хранилища зерна
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Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что для этого рассматриваются все пути, включая морской, но проблема в том, что там все заминировано.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Иран заявил об отказе конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения СВПД
Тегеран не будет конкурировать с Москвой на нефтяном рынке, если с западными странами будет заключен СВПД, заявил советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
«Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», – сказал Маранди РИА «Новости».
По словам Маранди, ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за энергетического кризиса.
«Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости в иранских энергетических ресурсах», – добавил он.
В марте Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Как пояснял газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин, «в целом рассматривать Иран как нашего союзника я бы не стал. Иран будет делать только то, что выгодно ему самому».
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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В Газпроме рассказали о поставках в Европу через Украину
Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 64,9 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 64,9 млн куб. м на 14 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», – приводит его слова ТАСС.
Накануне объем прокачки составлял 61,97 млн куб. м.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
В Турции заявили о готовности поставлять газ в Европу
Турция готова направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы российскому топливу, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.
«Одной из основных альтернатив [российскому голубому топливу] является газ из Восточного Средиземноморья. Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса. Мы открыты для этой идеи. Эксперты утверждают, что наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья проходит через Турцию. У нас есть газопровод, который идет до Джейхана, и мы можем транспортировать газ отсюда в европейские столицы», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
На Украине заявили о падении транзита российского газа. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
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G7 дала обещание о поставках оружия Украине
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Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли совместное заявление, в котором пообещали поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.
«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», – передает ТАСС текст документа.
Трехдневная встреча глав МИДов G7 прошла в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.
Главы МИД стран G7 заявили, что ситуация на Украине «ухудшила перспективы развития глобальной экономики, приведя к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины. «Это может быть только первым шагом», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила по итогам саммита, что страны G7 не признают изменения границ на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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Блинкен: США перенаправили значительные объемы СПГ в Европу
США уже перенаправили большие объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, в Вашингтоне привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца года, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы весьма поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз. В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь», – сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, передает ТАСС.
По его словам, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы США уже перенаправила значительные объемы поставок СПГ в Европу». «Президент [США Джо Байден] намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы рост цен», вызванный ситуацией на Украине, «был предотвращен и держался под контролем», – уточнил Блинкен.
Ранее Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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ЕС запретил Западным Балканам нейтральную позицию в отношении России
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Страны Западных Балкан не должны сохранять нейтральную позицию в отношении России, это несовместимо с созданием их общего будущего с ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». По его словам, государства, желающие вступить в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Как отметил Боррель, в той или иной мере к санкциям ЕС присоединяются все страны региона, за исключением Сербии, передает ТАСС.
Он призвал ЕС в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в состав сообщества Албании и Северной Македонии. Отказ от такого решения «будет подарком для России», укрепит позиции Москвы и навредит ЕС, сказал Боррель, добавив, что нельзя более заставлять ждать страны, которые полностью выполнили все условия для вступления. При этом, по его словам, задержка в полтора года в приеме Албании и Северной Македонии не повлияет на предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, так как это «совершенно разные процессы».
Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Боррель признал, что главы МИД стран ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по санкциям. Однако министры согласовали выделение Киеву 500 млн евро на закупки танков и артиллерии. ЕС обещал не признавать присоединения к России территории Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.
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Эксперт: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
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Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции – как уже принятые, так и находящиеся «в проекте», в частности, введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть, рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.
Как считает эксперт, России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов, которое началось еще в пандемию, а позже ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению Чечерина, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация изменится, передает «Прайм».
Эксперт уверен, что этот тренд выгоден российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Тем более, введение нефтяного эмбарго не предполагает одномоментного прекращения импорта, а вот подорожание на энергоносители окажется вполне «в тему». Дополнительным источником средств для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми мы уже работаем, а также поиск новых рынков.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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На Украине заявили о падении транзита российского газа
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» из-за того, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Сейчас для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». По данным Газпрома, перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены, передает РИА «Новости»
Транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.
По данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС «Суджа» упала до 46,8 млн кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 64,7 млн кубометров. Заявка же через ГИС «Сохрановка» так и остается на нуле. В воскресенье заявка Газпрома на прокачку прокачку через эту станцию была отклонена.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.
По состоянию на 9.10 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,7%, до 109,65 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,5%, до 107 долларов, пероедает РИА «Новости».
Цены на нефть перешли к снижению после выхода данных о замедлении экономической активности в Китае, которая привела к возникновению волнений насчет спроса на сырье. Так, розничные продажи в стране апреле упали на 11,1%, хотя ожидалось снижение лишь на 6,1%. А уровень промышленного производства неожиданно снизился на 2,9% в апреле, хотя аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 0,4%.
До публикации китайской статистики нефтяные котировки обеих марок росли примерно на 0,7% на оптимизме по поводу летнего спроса на сырье.
«Напряженный сезон путешествий в июне, июле и августе, вероятно, значительно повысит спрос, поскольку потребность в дорожном и авиационном топливе возрастает», – цитирует Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон.
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Германию предупредили об «экзистенциальных последствиях» санкций
Возможное эмбарго на российскую нефть грозит «экзистенциальными» экономическими последствиями для Восточной Германии, говорится в статье колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц.
Как считает автор, «будущее Востока – экономическое, социальное и политическое – решается именно в Шведте-на-Одере». В частности, из-за планов по введению нефтяного эмбарго на кон поставлено существование расположенного здесь нефтеперерабатывающего завода, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба». «Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине», – приводит мнение колумниста РИА «Новости».
По ее словам, до этого речь шла скорее о том, как федеральное правительство может помочь Украине, при этом влияние кризиса на повседневную жизнь немцев было относительно управляемым. «В Шведте сейчас ситуация иная. Здесь украинский кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Начинается поворотный момент, на Востоке, снова», – пишет колумнист. Как пишет Реннефанц, девять из десяти автомобилей в Берлине и Бранденбурге работают на бензине и дизельном топливе с завода из Шведта, им же снабжается и местный аэропорт.
По мнению автора, лидеры восточных регионов Германии, вероятно, приняли бы другое решение по вопросу возможного эмбарго, если бы это было в их руках. Кроме того, на востоке страны по сравнению с ее западной частью царит больший скептицизм по поводу украинского курса правительства, напоминает она. В частности, большинство восточных немцев в ходе опросов высказались против поставок оружия Киеву.
Реннефанц также отмечает, что цен в Германии из-за украинского кризиса особенно сказался именно жителей востока страны, так как в этих регионах люди в среднем зарабатывают меньше и имеют меньше накоплений, чем на западе.
«В Шведте, а также других местах на востоке, борьба за завод вызывает плохие воспоминания о периоде после падения Берлинской стены, когда существование многих крупных предприятий бывшей ГДР оказалось под угрозой», – заключает Реннефанц.
Ранее стало известно, что Германия планирует отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
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Германия собралась отказаться от российской нефти до конца года
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Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщили источники в правительстве ФРГ Bloomberg.
Как утверждается, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию на Украине. Берлин уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Как утверждают источники, правительство Германии уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, передает РИА «Новости»..
По данным Bloomberg, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.
В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.
-
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