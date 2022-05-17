Пушков оценил последствия отказа Германии от российских энергоресурсов

Германию предупредили об «экзистенциальных последствиях» санкций

Возможное эмбарго на российскую нефть грозит «экзистенциальными» экономическими последствиями для Восточной Германии, говорится в статье колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц.

Как считает автор, «будущее Востока – экономическое, социальное и политическое – решается именно в Шведте-на-Одере». В частности, из-за планов по введению нефтяного эмбарго на кон поставлено существование расположенного здесь нефтеперерабатывающего завода, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба». «Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине», – приводит мнение колумниста РИА «Новости».

По ее словам, до этого речь шла скорее о том, как федеральное правительство может помочь Украине, при этом влияние кризиса на повседневную жизнь немцев было относительно управляемым. «В Шведте сейчас ситуация иная. Здесь украинский кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Начинается поворотный момент, на Востоке, снова», – пишет колумнист. Как пишет Реннефанц, девять из десяти автомобилей в Берлине и Бранденбурге работают на бензине и дизельном топливе с завода из Шведта, им же снабжается и местный аэропорт.

По мнению автора, лидеры восточных регионов Германии, вероятно, приняли бы другое решение по вопросу возможного эмбарго, если бы это было в их руках. Кроме того, на востоке страны по сравнению с ее западной частью царит больший скептицизм по поводу украинского курса правительства, напоминает она. В частности, большинство восточных немцев в ходе опросов высказались против поставок оружия Киеву.

Реннефанц также отмечает, что цен в Германии из-за украинского кризиса особенно сказался именно жителей востока страны, так как в этих регионах люди в среднем зарабатывают меньше и имеют меньше накоплений, чем на западе.

«В Шведте, а также других местах на востоке, борьба за завод вызывает плохие воспоминания о периоде после падения Берлинской стены, когда существование многих крупных предприятий бывшей ГДР оказалось под угрозой», – заключает Реннефанц.

Ранее стало известно, что Германия планирует отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.

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