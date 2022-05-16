Исследователи в Британии сравнили результаты стандартной операции и роботизированной

Роботизированная хирургия снижает вероятность повторной госпитализации наполовину и в четыре раза – риск распространения тромбов после операции, повысилась выносливость больных, говорится в результатах исследования врачей Великобритании.

Испытание проходило с марта 2017 года по март 2020-го, и в нем приняли участие 29 хирургов из девяти больничных фондов Великобритании, передает «Ридус».

Для этого 338 человек с неметастатическим раком мочевого пузыря были распределены в две группы. Пациентам в одной из них была выполнена робот-ассистированная цистэктомия (удаление мочевого пузыря при помощи робота), другие прошли через стандартную открытую цистэктомию.

Роботизированная хирургия позволяет врачам управлять минимально инвазивными инструментами с помощью консоли и 3D-изображения. В среднем группа с роботизированной помощью провела в больнице восемь дней по сравнению с десятью днями в группе открытой хирургии, то есть на 20% меньше. Повторная госпитализация в течение 90 дней после операции также значительно сократилась – в группе с роботизированной хирургией за помощью обратились лишь 21% пациентов против 32% в группе с открытой операцией.

Кроме того, врачи также оценили степень распространенности тромбов, раневые осложнения, качество жизни и другие аспекты, результаты были значительно выше у пациентов, которые прошли через роботизированную хирургию. Неожиданным открытием стало уменьшение числа тромбов у пациентов, подвергшихся роботизированной хирургии. Благодаря этому люди быстрее возвращаются к нормальной жизни, начинают уже через месяц ходить на работу, а спустя пять месяцев – в спортзал.

Как подчеркнули исследователи, это очень важное открытие, поскольку выздоровление пациентов ускоряется при использовании передовой медицины с участием роботов. Кроме того, у больных отмечается меньшее число осложнений.

Ранее в мае 2018 года впервые в России врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели нейрохирургическую операцию пациенту с использованием робота.

До этого в ноябре 2014 года врачи ГКБ имени Боткина восстановили кровоснабжение миокарда на работающем сердце с помощью робота-хирурга Da Vinci, операцию такого рода впервые провели в учреждении департамента здравоохранения Москвы.

В 2008 году врачи одной из центральных клиник Буэнос-Айреса провели первые хирургические операции с использованием робота.