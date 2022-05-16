Министр просвещения рассказал школьникам о возможностях развития талантов

Всероссийский урок «Россия – страна возможностей», посвященный возможностям развития талантов, прошел в московской школе №1529 имени А. С. Грибоедова, его провел министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня по всей стране начинаются уроки «Россия – страна возможностей». Ребятам будет рассказано о российских государственных символах: флаге, гербе, гимне страны, их значении в нашей истории. С 1 сентября следующего учебного года в школах нашей страны будет звучать гимн, будет подниматься флаг. Ребята должны понимать значение этой традиции. Мы уже провели этот урок в одной из московских школ, в нем приняли участие руководители РДШ, «Большой перемены», общества «Знание» и других организаций», – приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

Он добавил, что на уроках школьникам будет рассказано о тех возможностях, которые ребенок может иметь, если он действительно хочет развиваться и раскрывать свои таланты. Отдельно глава Минпросвещения сообщил ребятам о новом объединении юных историков «Сила – в правде!»

Ученики 7-х и 8-х классов узнали о проектах АНО «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание», Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, Юнармии, Музея Победы и других организаций.

«Четыре года назад была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». За этот срок в наших проектах приняли участие 10,5 млн человек. Наш проект «Большая перемена» – это самый массовый школьный конкурс. Сейчас идет заявочная кампания на третий сезон», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль анонсировал просветительский марафон общества «Знание» «Новые горизонты», который стартует 17 мая. В рамках марафона состоится финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников, которые общество «Знание» проводит при поддержке Минпросвещения России. В финале встретятся 88 команд: 85 команд из субъектов РФ, отобранных на региональном этапе, а также команды Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена».

К уроку также подключился Сергей Рязанский, председатель РДШ, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации. Он рассказал о проектах для школьников-активистов движения.

В завершение урока активисты из Международного детского центра «Артек» поделились своим опытом, рассказали, в каких проектах они себя проявили, чтобы получить путевку в детский центр.