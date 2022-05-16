Два детсада возобновили работу в городе Счастье в ЛНР

Два частично восстановленных детских сада возобновили работу в освобожденном от вооруженных сил Украины городе Счастье под Луганском.

«Сегодня, я считаю, действительно счастье в городе Счастье: сегодня открылись детские сады. Этого, я думаю, ждали все. Потому что когда звучит детский смех, значит, будет мир, значит, будет счастье», – сказала заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова «Луганскому информационному центру».

Начальник управления образования администрации города Луганска Валентина Кияшко уточнила, что в «Ивушке» были заменены стеклопакеты, восстановлены плита перекрытия и кровля, осталось завершить лишь внутренние отделочные работы.

«Дошкольное учреждение («Звездочка») пострадало больше, потому что оно было на линии огня и целый день 24-го (февраля) его бомбили. Была разрушена стена в одной группе, над зданием ясельных групп сильное разрушение кровли. К счастью, эта дошкольная организация попала в программу восстановления, которая будет осуществлена Российской Федерацией, за что мы безмерно благодарны», – сказала Кияшко.

Она отметила, что в основном удалось сохранить коллективы детских садов и их наполняемость в день открытия также высокая.

«В садике «Ивушка» у нас по списку 130 детей на сегодняшний день. Еще не все пришли, проходят медосмотр, но дети возвращаются. А в этом учебном учреждении («Звездочка») 86 детей по списку пока, около 50 детей сегодня присутствуют, но дети прибывают», – рассказала начальник управления.

Кияшко добавила, что в дошкольные учреждения также поступают дети из семей беженцев, эвакуированных из зон боевых действий в Счастье.

«Наш детский сад сегодня открылся, встретил наших долгожданных детей после двухмесячного перерыва. Коллектив наш сохранен, работает, встречает детей, всех деток ждем и новых деток», – сказала заведующая детсадом «Ивушка» Яна Луценко.

Счастьинцы обрадовались новости о том, что они уже могут повести своих детей в детсады.

«Очень рады тому, что мирная жизнь начинает налаживаться, переходит в мирное русло. Взрослые начинают выходить на работу, поэтому садик становится очень актуальным», – сказал житель города Анатолий.

Он отметил, что в Счастье сейчас активно идут восстановительные работы, уже появился свет, заработала мобильная связь.