Лукашенко заявил о желании США максимально затянуть конфликт на Украине

США и другие страны Запада хотят максимально продлить конфликт на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии юбилейного саммита ОДКБ в Москве.

«Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны – максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире, и это мы тоже наблюдаем», – передает его слова РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что если военное сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства с Россией, членство в ОДКБ оказывает отрезвляющий эффект на Запад.

«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ являются теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы (на западные страны). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», – заявил он.

«На западном фланге нашей организации наращивается военное присутствие Штатов, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ – в Польше, – проходят крупномасштабные учения «Защитник Европы 2022». От кого они защищаются – догадайтесь сами», – отметил президент республики.

Лукашенко уточнил, что по-прежнему на белорусско-польской границе находится группировка войск численностью порядка 15 тыс. военных, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Лукашенко заметил, что эта группировка была размещена дополнительно к постоянно размещенным там войскам. «Мигрантов давно нет, а войска стоят. Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для НАТО», – сказал Лукашенко.

Ранее на саммите ОДКБ президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.