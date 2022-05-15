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Блинкен: США перенаправили значительные объемы СПГ в Европу
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США уже перенаправили большие объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, в Вашингтоне привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца года, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы весьма поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз. В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь», – сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, передает ТАСС.
По его словам, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы США уже перенаправила значительные объемы поставок СПГ в Европу». «Президент [США Джо Байден] намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы рост цен», вызванный ситуацией на Украине, «был предотвращен и держался под контролем», – уточнил Блинкен.
Ранее Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»
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Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.
Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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В Сети высмеяли поведение Джонсона во время исполнения гимна Украины
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На видео, которое опубликовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсетях, политик с задумчивым видом слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, слегка раскачиваясь и отстраненно глядя вдаль.
«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» – предположил интернет-пользователь Martin_BELfast, передает РИА «Новости».
«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», – посоветовал Will Carpenter.
«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», – возмутился metabourke.
«Твое лицо, когда понял, что лекарство для кишечника не сработало», – объяснил реакцию Джонсона Rob Smith.
«Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?» – поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Ранее читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
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Медведев: России плевать на непризнание новых границ странами G7
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам трехдневной встречи.
Комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, «пока это необходимо», Медведев отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей». Он также подчеркнул, что намерение G7 активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».
В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа
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Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.
«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», – добавили в издании.
Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.
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В Турции озвучили план эвакуации националистов с «Азовстали»
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Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов, раненых солдат и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь», если их доставят в порт Бердянска на Азовском море, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», – приводит ТАСС слова Калына со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков – в первую очередь тяжелораненых – с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
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В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.
C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.
Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.
На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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В США заявили о начале тяжелейшего энергокризиса за полвека
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Соединенные Штаты переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.
«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», – приводит ТАСС слова Стюарта, сказанные в эфире телеканала Fox News.
Президент Американской ассоциации нефти и газа отметил, что власти Соединенных Штатов не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. «У этой администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», – констатировал он.
Накануне стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л). При этом в Калифорнии галлон стоит в среднем 5,87 доллара, в штате Мэриленд галлон высокооктанового бензина обойдется в 6 долларов.
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Сына «полевого лекаря» лидера УПА задержали под Харьковом
Врач-инфекционист Виктор Веретенченко, сын «полевого лекаря» лидера украинских коллаборационистов задержан в Волчанске в Харьковской области: у него изъяли нацистскую литературу и атрибутику.
При обыске у Веретенченко также были изъяты, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА*(запрещено в России) Романа Шухевича, «полевым лекарем» которого был отец задержанного.
На вопрос, знает ли Веретенченко о преступном приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам в случае их плена, он ответил положительно, передает РИА «Новости».
В его квартире также нашли семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолет-пулемета, датированный 1943 годом, который его отец получил в награду за участие в рядах УПА. Сам Веретенченко признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и «коллекционировал» националистическую атрибутику.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Медведев сыронизировал по поводу заявления G7 о санкциях
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления глав МИД G7 о продолжении санкций в отношении России, пошутив: он надеялся, что Москве предложат материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины.
«Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры. А мы думали, что страны «семерки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Еще «семерочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди», – сыронизировал он.
Страны G7 ранее пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия. При этом сообщается, что санкции против России из-за спецоперации на Украине не затронут российский экспорт сельскохозяйственных ресурсов в развивающиеся страны.
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Британия озвучила концепцию глобального НАТО
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – цитирует ТАСС Трасс.
Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
Посол в США рассказал, как дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство
Представители США пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок», – приводит ТАСС заявление Антонова в эфире «Соловьев Live».
Кроме того он рассказал, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы.«Это как осажденная крепость. В принципе, наше посольство работает во враждебной среде, – заметил он. – Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы».
Антонов констатировал, что власти США прекратили диалог.«Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону или электронной почтой, да и то по техническим вопросам», – сказал он. Дипломат добавил, что «к сожалению, продолжается и визовая война».
Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.
Он также заявил об отсутствии предателей среди дипломатов.
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Умер певец Ренат Ибрагимов
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Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет, сообщила дочь артиста.
«Да, умер. Мне сейчас тяжело», – заявила РИА «Новости» дочь артиста.
«К сожалению, нашего доброго наставника, художественного руководителя (Театра песни) не стало», – приводит ТАСС слова директора певца Александра Яковлева.
Певец находился дома, когда стало плохо с сердцем, родные вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста, пишет «Бизнес Онлайн».
Ренат Ибрагимов родился в городе Львове, в семье военнослужащего, затем семья переехала в Казань. Здесь он окончил Казанскую государственную консерваторию, начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх, среди которых «Князь Игорь», Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»).
В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V всесоюзного конкурса артистов эстрады. Успех и известность пришли после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию. На счету Ибрагимова также работа в ряде кинофильмов, он снял несколько кинокартин. Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составлял сотни народных, эстрадных и оперных композиций. В 1999 году основал театр песни Рената Ибрагимова, что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры.
Ибрагимову было 74 года.
Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.
«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».
По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.
Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.
Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.
Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.
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Украину объявили победителем «Евровидения-2022»
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Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение». Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в итальянском Турине.
Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на «Евровидении». Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании. Представители Италии – дуэт Мамуда и Бланко – заняли шестое место. Конкурс проходил под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty), передает ТАСС.
В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора – Европейского вещательного союза (EBU) – назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом». «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», – приводит dpa слова представителя EBU.
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
В ЛНР предсказали окружение ВСУ в Северодонецке и Лисичанске
Последние контролируемые Украиной города Луганской Народной Республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Северодонецке и Лисичанске смотрят на «Азовсталь» в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле (в окружении), и выбираться из «треугольника» будет уже поздно», – написал Мирошник в Telegram-канале.
По словам посла, об этих настроениях в офисе Владимира Зеленского знают, а также понимают, как сильно может такая ситуация испортить «картинку». Поэтому, по сообщениям источников, разрешают командирам «специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия – вплоть до расстрелов».
В то же время, считает он, вероятность, что жесткие меры будут массово реализованы, не так велика. «Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе «Азовсталь» будет поставлена жирная точка», – написал Мирошник.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.