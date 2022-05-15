Блинкен: США перенаправили значительные объемы СПГ в Европу

США уже перенаправили большие объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, в Вашингтоне привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца года, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы весьма поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз. В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь», – сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, передает ТАСС.

По его словам, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы США уже перенаправила значительные объемы поставок СПГ в Европу». «Президент [США Джо Байден] намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы рост цен», вызванный ситуацией на Украине, «был предотвращен и держался под контролем», – уточнил Блинкен.

Ранее Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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