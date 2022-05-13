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В Госдуме пообещали законодательно закрепить гарантии для молодежи
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Завершился второй этап сбора предложений в федеральный закон «О молодежной политике». В документе должны быть законодательно закреплены гарантии для молодых людей, описаны меры поддержки, содержание направлений молодежной политики, заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.РФ Артем Метелев.
Всего в Комитет поступило 847 предложений, 220 из них сформировали Общественная палата России и федеральные НКО. В настоящий момент сбор завершен, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Текущий закон ввел понятийный аппарат, структуру органов власти, утвердил направления молодежной политики. Но в нем нет молодого человека, закон построен не вокруг него. Мы хотим закрепить законодательно гарантии для молодых людей, описать меры поддержки, содержание направлений молодежной политики. Молодой человек должен понимать из закона, на что он может рассчитывать, какую поддержку окажет государство. В закон необходимо также заложить нормы развития инфраструктуры отрасли, стимулировать создание молодежных пространств в городах и муниципалитетах. Мы получили много предложений из регионов, они основаны на реальных запросах молодежи. Предстоит большая работа», – сказал Метелев.
В качестве ключевых концептуальных изменений, которые могут быть включены в закон, депутат выделил включение в него мер поддержки молодого человека, а также развитие инфраструктуры молодежной политики.
Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать газохранилища Газпрома
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«ЕС пытается заставить операторов закачать топливо в хранилища. Но когда Европа начнет замерзать, российский газ просто конфискуют. Для нас это лишено смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Австрия пригрозила Газпрому отобрать хранилище в Зальцбурге, если его не наполнят голубым топливом. А власти Германии добились права национализировать объекты критической энергетической инфраструктуры.
«Газпром уже даже не пытается оставить за собой газовые хранилища в Европе. Дело в том, что сейчас ЕС требует от операторов выполнить норматив о 80% наполненности ПХГ к началу октября. Таким образом, российская компания должна закупить у себя же топливо», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если сейчас выполнить эти требования, то зимой Европа может заявить, что у них чрезвычайное положение из-за дефицита газа, а затем они могут просто конфисковать его вместе с хранилищами», – уверен собеседник.
«Мы уже видим, что у Газпрома отобрали все активы в Германии, у «Новатэка» аналогичным образом изъяли все в Польше. И согласно официальным заявлениям, это некие аресты, но почему-то даже без решения суда», – продолжил Юшков.
По словам эксперта, Газпром, понимая, что все его европейские активы под угрозой, готов изменить тактику. «Россия теперь, скорее всего, будет только напрямую продавать голубое топливо. Причем делаться это будет исключительно на рыночных условиях. Даже немцы, которые традиционно платили ниже рынка, будут лишены этой привилегии», – заключил Юшков.
Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
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Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.
Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
В Сенате планировали единогласно поддержать пакет помощи Украине в ускоренном формате. При данной процедуре отказ хотя бы одного сенатора блокирует прохождение законопроекта в этом формате. Теперь инициатива будет рассмотрена сенаторами в обычном режиме, что потребует нескольких дней. Как ожидается, итоговое голосование пройдет уже на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.
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Канцлер Австрии пригрозил отнять у Газпрома хранилище в Зальцбурге
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
В интервью газете «Кронен цайтунг» Нехаммер, говоря о дееспособности своего правительства, объяснил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа.
«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», – сказал он. Издание уточнило, что речь идет о хранилище «Хайдах» в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время де-факто остается пустым.
Нехаммер также рассказал в опубликованном в четверг интервью газете «Кляйне цайтунг», что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. Он уточнил, что Австрия не собирается национализировать это газовое хранилище.
«Это значит «используй или потеряешь». Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. «Хайдах» стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», – отметил канцлер.
Напомним, поставки газа в Австрию идут бесперебойно и в нормальном объеме, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер.
В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины
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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями Вооруженных сил Украины.
«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», – передает слова чиновника Ura.ru со ссылкой на CNN.
Бизли заявил, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, «в первую очередь, в Одессе», блокировано 25 млн тонн зерна. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.
Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что якобы Россия использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», – утверждала глава МИД ФРГ.
Кроме того, немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe выступила с заявлением о том, что многие страны, особенно в Северной Африке, зависят от дешевой пшеницы с Украины, и предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за ситуации в этой стране, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
В организации заявили, что министры сельского хозяйства должны «как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер».
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Турция предъявила претензии Финляндии и Швеции
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Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».
Ранее Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что в случае положительного решения парламента Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
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Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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ВС России начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ
Вооруженные силы России начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщили СМИ.
«В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты 2 км», – передает ТАСС сообщение телеканала«Звезда».
Снаряды находятся в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 км. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация «Орлана-10» поражает легкую бронетехнику ВСУ.
Ранее экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».
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Кремль отреагировал на польский призыв «искоренить русский мир»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» русский мир.
«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить».
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Минобороны России озвучило потери ВСУ с начала спецоперации
Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что ВС России за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.
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Признание независимости Косова отозвали четыре страны
Четыре страны мира отозвали признание независимости самопровозглашенного Косова, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович по результатам заседания Совета национальной безопасности Сербии.
«Как глава МИД, я передал президенту ноты четырех стран, которые отозвали признание Косова, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», – передает ТАСС слова министра.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
Заявлено о большом успехе визитов Лаврова в Алжир и Оман
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Итоги визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижением для Москвы, пишет Rai Al Youm.
Издание отмечает, что лидеры этих государств – президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид – на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.
«Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.
Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман.
Напомним, Лавров передал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приветствия российского лидера Владимира Путина и приглашение посетить Россию с визитом.
Эксперт увидел нелепости в ролике CNN о «расстреле» киевлян «спецназом»
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«Сцена казни двух мирных граждан, которую якобы совершили 16 марта российские военные в автосалоне под Киевом – фейк. На это указывает несколько деталей на видео», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее CNN распространило видеозапись, на которой запечатлены якобы россияне в момент расстрела владельца и охранника киевского автосалона.
«Во-первых, у нас в армии нет таких микроавтобусов, на котором якобы приезжают к салону военные. У нас используется только боевая штабная техника, бронетехника. Никто на другом транспорте просто физически ехать не может – особенно в зоне боевых действий», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
К тому же, отметил собеседник, на микроавтобусе зачем-то написано «танковый спецназ», но в российских танковых войсках спецназа нет. «Танкист – это танкист. Утверждать, что у нас есть танковый спецназ – то же самое, что предположить, что у нас воюют еще и воздушно-космические танкисты. И хотел бы я посмотреть, как этот гражданский микроавтобус заедет в расположение танковой роты или танкового батальона. Кто его туда пустит? Само по себе появление такого вида транспорта в танковом подразделении невозможно», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, указал аналитик, такие бронежилеты, как на военных, уже давно не используют в российской армии. «Это форма не наша, бронежилетов с такой расцветкой, такой комплектации у нас давно не носят. К тому же на троих военных надеты каски, а на двоих нападавших – какие-то черные вязаные шапки, что очень странно», – отметил собеседник.
По версии CNN и украинских СМИ, инцидент произошел 16 марта, когда под Киевом шли бои. На видео показано, как якобы «российские военные» сначала обыскивают двоих сотрудников автосалона, а через несколько минут стреляют им в спины. Один из убитых, по этой версии, был владельцем автосалона, причем CNN почему-то пишет, что «не хочет называть его фамилию». Другим был 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
По версии CNN, инцидент произошел на территории автосалона Camper-Group в 20 км от столицы в Киево-Святошинском районе. На сайте компании указано, что это крупнейший украинский импортер и продавец техники для караванинга и активного отдыха. В этой связи странно также, что новость о гибели крупного бизнесмена с указанием фамилии до сих пор не появилась ни в одном украинском СМИ.
О том, что обозначенный американским каналом как «российский солдат» вооруженный человек на видео носит устаревший бронежилет, пишут и блогеры. Telegram-канал «Война с фейками» отмечает, что эта модель – 6Б23 – не поставляется в ВС РФ с 2014 года. Ее место занял более современный 6Б45 – именно он используется в ходе операции на Украине. Правда, устаревший 6Б23 используется в народной милиции ЛНР и ДНР, но ее под Киевом не было.
Блогеры также отмечают, что военные не стали бы ездить на простом микроавтобусе в зоне активных боев – это почти гарантированная смерть, ведь такая машина – крайне уязвимая мишень для любых видов стрелкового оружия.
При просмотре видео обращает на себя внимание ряд странностей в поведении вооруженных людей – сперва они спокойно обыскивают сотрудников автосалона, а потом через несколько минут, подкравшись из-за угла, стреляют им в спины, когда те просто идут по площадке.
Украинские СМИ не первый раз распространяют фейковую информацию. Ранее они публиковали сообщения о детях, прячущихся в подвалах в Харькове, в которой использовали фотографии из бомбоубежища Донецка, сделанные военным корреспондентом Ириной Лашкевич еще в 2018 году. «На фото бомбоубежище Донецка, в котором целые семьи прячутся от постоянных артобстрелов вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Ирина Лашкевич сняла эти кадры в одном из районов Донецка (Петровка). В этом бомбоубежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых», – говорилось в Telegram-канале «Война с фейками».
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Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»
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Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как заявила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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Стало известно о планах обменять Виктора Бута на американскую спортсменку
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Осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков, пишут СМИ.
«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал источник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
В свою очередь источник издания во ФСИН заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.
Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.
В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали»
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«Единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. Пока они не сдадутся – наши военные никого не выпустят», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее в Киеве заявили о желании подписать документ о том, «как именно будет происходить эвакуация военных с «Азовстали».
«Есть предположения, что на «Азовстали» могут быть или биолаборатории, или высокопоставленные западные наемники, либо там находятся еще какие-то вещи, которые украинская сторона очень хочет скрыть», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Усилия по включению в процесс Папы Римского, генерального секретаря ООН, Международного комитета Красного Креста, а также представителей Турции и других стран – это исторический прецедент. Такого никогда ранее не было, чтобы генсек ООН и Папа Римский обращались к кому-либо для спасения военных подразделений», – отметил собеседник.
«Когда все закончится, мы получим небывалую информационную бомбу о том, что же происходило на заводе. Уверен, она полностью нивелирует всю украинскую и западную пропаганду», – подчеркнул парламентарий.
Бердичевский также отметил, что есть единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. «Пока находящиеся на «Азовстали» военные не сдадутся, никто никого оттуда выпускать не будет», – заявил он.
Собеседник рассказал и о том, что ждет бойцов ВСУ при выходе с территории предприятия. «Всех военных будут задерживать. Поскольку на их руках может быть кровь гражданских лиц, они могут быть военными преступниками», – рассказал депутат.
«Раненых будут лечить, как любых военнопленных. У нас сейчас в Донецких больницах украинских солдат лечат наравне с нашими. Если будет расследовано, что кто-то из них причастен к преступлениям – их будут судить», – заключил он.
Напомним, украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали». Об этом накануне заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как пояснила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.
В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».
Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».
Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.
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