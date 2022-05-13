В США оценили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Власти США работают над прояснением позиции Турции, президент которой ранее заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», – цитирует ТАСС Донфирд. Она напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.

Комментируя позицию Турции, она также в очередной раз подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если таковые будут направлены властями этих стран.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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