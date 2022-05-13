Польша решила отнять у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

Польские власти хотят отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, договор об аренде был расторгнут в одностороннем порядке, сообщило агентство РАР.

Речь идет о базе отдыха в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра Варшавы. В 2010 году польские власти в очередной раз сдали ее в аренду посольству России. Представитель государственного лесничества Михал Гзовский заявил, что подан иск о передаче российским посольством недвижимости на Зегжиньском заливе, передает РИА «Новости».

При этом директор Государственного лесничества Юзеф Кубица утверждает, что его организация расторгла договор в одностороннем порядке еще 14 апреля. По его словам, решение польской стороны было связано с проведением Россией спецоперации на Украине.

Он также отметил, что посольство России не согласно с расторжением договора, и поэтому обратился в суд. По его словам, посольство России арендовало базу отдыха с 80-х годов прошлого века.

Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что дипмиссия пока не получала из суда никаких документов.

«Первый раз нам прислали письмо 14 апреля о том, что они немедленно разрывают договор аренды лесного участка под нашей базой отдыха в Скубянке без каких-либо объяснений. Мы, естественно, запросили объяснения и сослались на то, что по условиям нашего договора, подписанного до декабря 2024 года, возможность разрыва этого договора аренды предусмотрена при нарушении арендатором, то есть нами, условий договора аренды, причем в строго определенных случаях. И ни один из этих случаев места не имел. Поэтому мы сказали, что мы с этим не согласны, попросили объяснений. Они в ответ сослались на одну статью польского Гражданского кодекса. Мы с ней ознакомились и написали им, что и эта ссылка не обоснована, поскольку те деяния, о которых речь в этой статье, тоже места не имеют», – отметил Андреев.

Он уточнил, что Государственное лесничество в начале мая попросило передать им базу отдыха. «На место прибыли их представители, прибыл наш консул, который подтвердил нашу позицию о том, что мы считаем необоснованными их притязания. После этого мы с ними больше не контактировали», – рассказал посол.

«Если они подали в суд, то это их право. Нам к этому добавить ничего. Мы считаем, что законных оснований для того, чтобы расторгать этот наш договор аренды, не существует», – заключил он.

Ранее сообщалось, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве. По данным польских СМИ, речь идет о сумме около 1 млн долларов.

Напомним, в понедельник посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

Добавим также, в пятницу премьер-министр Польши Матеу Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.

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