В ЕР предложили новые меры поддержки участвующих в спецоперации военных

«Единая Россия» предлагает масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, их семьям и детям необходима не только федеральная поддержка, но и региональная. Такой пример демонстрирует сегодня Приморский край, утверждая на внеочередной сессии краевого заксобрания пакет законопроектов «Единой России» о введении региональных льгот для семей военнослужащих, погибших или раненых в ходе СВО», – приводятся слова Турчака в сообщении на сайте «Единой России».

Он пояснил, что принятый пакет законопроект предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу и другие льготы. «Мы внимательно проанализируем меры поддержки, которые предлагают наши субъекты. И подготовим изменения в федеральное законодательство, которые будут транслировать удачные практики на все регионы нашей страны. Такое поручение будет дано фракциям «Единой России» в региональных парламентах», – сообщил Турчак.

Секретарь генсовета партии напомнил, что 9 мая президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и подписал указ, который предусматривает льготный порядок зачисления детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и получивших ранения, в вузы, военные учебные заведения, кадетские корпуса, суворовские, нахимовские училища.

«Кроме того, совсем недавно по инициативе «Единой России» был принят закон, который дает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, статус участника боевых действий. Это предусматривает набор льгот и выплат», – сказал Турчак.

В свою очередь секретарь Приморского отделения партии, губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что принимаемые краевым заксобранием инициативы «Единой России» дадут право на получение единовременных и ежемесячных денежных выплат семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

«Это выплата на приобретение или строительство жилого помещения детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами 1 группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Она будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Указанную выплату получат также дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет», – пояснил он.

Также предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшими инвалидами, а также вдовам и родителям военнослужащих и добровольцев, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами 1 и 2 группы, а также детям военнослужащих и добровольцев, будут предоставляться единовременные и ежемесячные выплаты.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.