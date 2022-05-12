Кулеба: Киев готов к переговорам с Россией

Киев готов к переговорам с Россией, однако не примет ультиматумы с российской стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном интервью немецкой газете «Вельт» в ходе своего визита в Германию.

«Мы готовы к переговорам. Однако мы не готовы принять российские ультиматумы», – отметил глава МИД Украины, подчеркнув, что в случае эскалации ситуации, «Киев нанесет ответный удар».

При этом Кулеба утверждал, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а намерена продолжать военные действия. «Настоящая проблема состоит в том, что Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры», – считает украинский министр, передает ТАСС.

Вместе с тем он заметил, что «Киеву для победы нужны три вещи: украинская стойкость, характер и боевая мощь, поставки необходимого оружия и санкции против России». «Если все три фактора сойдутся воедино, то мы выиграем эту войну», – заявил министр. В то же время он признал, что украинская экономика из-за происходящего пострадала сильнее, чем российская. «Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не могут остановить российскую военную машину до тех пор, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ», – констатировал Кулеба.

В заключение глава МИД Украины отметил, что в краткосрочной перспективе Россия в экономическом отношении находится в лучшем положении, чем Украина. «Вот почему мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически и позволить нам продолжать борьбу», – подчеркнул Кулеба.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры России и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования.