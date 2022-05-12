Эксперт НОМ предложил модель противостояния фейкам

Фейки в интернете стали тиражироваться по большему числу тем, чем раньше: теперь ставка делается не только на дискредитацию выборов, но и очернение образа России в сознании россиян в целом. Эксперт НОМ, кандидат социологических наук Антон Лукаш рассказал о природе манипуляций в Сети, а также поделился практическим опытом борьбы с ними.

«В период проведения крупных кампаний 2021 года фейкометы потерпели серьезное поражение. Система их работы была вскрыта, врать стало сложнее – и здесь очень большая роль НОМ. Да, ложь стала смелее и напористей, но фейки примитивизируются, упор по-прежнему делается на эмоции. Не думаю, что на выборах этого года будут новые форматы информационных вбросов, однако, что касается массива фейков, есть основания ожидать его повторения», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Как правило, напомнил он, манипуляторы устраивают провокации на месте голосования, готовят жалобы не по существу для формирования количественных данных о якобы нарушениях, тиражируют ангажированные «социологические» исследования с наукообразными «графиками данных», а также включают в материалы некорректные или устаревшие фото- и видеоматериалы.

Как подчеркнул Лукаш, профессиональному электоральному эксперту важно знать ключевые признаки фейков, в числе которых отсутствие подтверждающих нарушение документов, аудио-, фото-, видеоматериалов, позволяющих определить время, место, участников и свидетелей нарушения; подмена факта субъективной оценкой; несоответствие в репортаже фото или заголовка содержанию, вырванные из контекста фразы; эмоциональная подача информации, сопровождающая фото- или видеоматериал, который не фиксирует ничего незаконного, взрывное распространение; эмоциональные обращения к немедленному распространению.

«Тролли расширяют дискурс тем для тиражирования фейков. Параллельно манипуляторы формируют негативный образ России («агрессивная» и «архаичная страна»). Раскачиваются определенные целевые группы: молодым людям внушают информацию о том, что их будущее неопределенно, среднему классу – что нет гарантий доходов и пенсий, а малообеспеченным слоям доказывают их ненужность государству», – отметил эксперт.

Разоблачение фейков осложняется тем, что человек предпочитает первую поступившую информацию, зачастую принимая яркие и эмоциональные заявления за истину.

«Ключевое в борьбе с недостоверными данными в Сети – частота, сила и плотность информационного сигнала. Экспертам в регионах необходимо обеспечить мощное, открытое и гласное присутствие в публичном поле. Быть готовыми к постоянному диалогу, в том числе и в прямом эфире. Очень важно разбирать распространяющиеся фейки детально, в том числе на площадках пресс-конференций. Именно так, оперативно и в сотрудничестве с Общественной палатой региона, Ассоциацией НОМ, Корпусом «За чистые выборы» и наблюдателями в прошлом году нам удалось пресечь серьезные провокации», – рассказал Лукаш.

«Мы продолжаем еженедельный мониторинг местных выборов в регионах России: эксперты НОМ сообщают об уровне контроля за выборами, конкуренции, освещении избирательных кампаний и работе избирательных комиссий. Мы внимательно наблюдаем и за совершенствованием избирательного законодательства, анализируем документы, регулирующие проведение дистанционного электронного голосования на выборах. Системная работа по формированию объективной оценки развития избирательной системы, на наш взгляд, главный инструмент в борьбе с сетевыми манипуляциями», – отметил в свою очередь председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.