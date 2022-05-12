В Просветительских играх «Знания» приняли участие более 100 тыс. старшеклассников

Завершился региональный этап первых всероссийских Просветительских игр, организованных российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения. За право стать финалистами боролись более 100 тыс. старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений из всех 85 регионов.

По итогам состязаний определились 528 финалистов, которые отправятся на состязания в Москву. Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам пройдет с 17 по 19 мая в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

По итогам регионального этапа, который проходил в апреле, в каждом из субъектов РФ была сформирована команда, в которую вошли шесть старшеклассников и учащихся ссузов, набравших наибольшее количество баллов в личный рейтинг. Также в финале выступит по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена».

Сборная проекта «Большая перемена» оказалась лидером по количеству баллов, набранных ее участниками во время состязаний. В топ-10 самых сильных региональных команд вошли сборные из Архангельской, Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Новосибирской, Челябинской и Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа.

Команды-финалисты встретятся на площадке ВДНХ в Москве – состязания пройдут в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

«Региональный этап первых всероссийских Просветительских игр получился динамичным и показал, что у нас в стране много активных, увлеченных ребят, которые стремятся к всестороннему развитию и хотят быть полезными обществу. Теперь лидеры из всех регионов России объединяются в команды, чтобы проявить свой интеллект и творческие способности, проверить силу, выносливость и, конечно, умение действовать сообща на пути к поставленным целям. Уверен, что участие в этих состязаниях станет для ребят увлекательным и полезным приключением. Желаю всем финалистам удачи и воли к победе!» – сказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Финалистов ждет многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. В первый день состоится интеллектуальная викторина – командная игра, где каждый сможет проявить эрудицию, логику и сообразительность, отвечая на вопросы, посвященные истории, географии, другим наукам, а также роли России в мире.

Во второй день состоится чемпионат по скоростной сборке спилс-карт РФ, состоящих из магнитных элементов в форме регионов России. Также во второй день будет организован конкурс социальных проектов, задача – за полтора часа построить из подручных материалов модель инновационного объекта, который поможет привлечь в регион новых людей, инвестиции, станет новым символом региона и центром притяжения.

В третий день состоятся спортивные испытания. По одному человеку от каждой команды отправится на киберспортивные состязания. Остальных членов команд ждет двухчасовая эстафета – полоса препятствий в режиме «Гонка героев». Дополнительные баллы участникам принесут правильные ответы на интеллектуальные вопросы. Рейтинг команд будет обновляться в режиме реального времени на сайте Просветительских игр.

Финалистов на Просветительских играх ждут не только испытания, но и встречи с выдающимися людьми. Ежедневно 10 лучших команд смогут пообщаться в неформальной обстановке со спикерами марафона «Новые горизонты», выступающими в треке «Роль России в мире».

Итоги Просветительских игр будут подведены 19 мая. Десять лучших команд смогут отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам России в рамках проекта «Больше чем путешествие». Остальные финалисты получат в награду туристические поездки по стране. Кроме того, участники финала получат призы от партнеров Просветительских игр, а также бонусы на платформе «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.