Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга

Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.

Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.

15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области.

В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.

Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.