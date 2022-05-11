|
|
Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин назвал образцом выполнения воинского долга умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине.
«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.
Он выразил убежденность, что солдаты и офицеры, гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Глава государства пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.
15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС России. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Дислоцируется в Самарской области.
В 2018 году указом Путина бригаде было присвоено почетное наименование «Александрийская» в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.
Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.
Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.
Полковник ФСБ объяснил интонации Путина во время речи на Красной площади
|
|
Изменение в интонации президента Владимира Путина во время его речи на Красной площади по случаю празднования 77-й годовщины со Дня Победы можно объяснить наплывом эмоций, считает полковник ФСБ в запасе сотрудник группы «Альфа» центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.
Как сообщает «Царьград», экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько в прямом эфире, посвященном празднованию Дня Победы, обратил внимание, что у президента России Владимира Путина в конце его речи на главном параде в Москве слегка дрогнул голос.
Это произошло в момент, когда лидер страны говорил: «За Россию, за Победу, ура!»
Демидкин в свою очередь признался, что, когда думает о тех спецоперациях, в которых ему приходилось участвовать, в памяти нередко всплывают картины гибели детей, женщин и стариков. После появления этих образов бывает трудно сдержать эмоции.
«Поэтому я прекрасно его понимаю. Он один из тех людей, которые видели, испытали многое, которые ставили на кон свою жизнь ради государства. Это просто человечище. Владимир Владимирович – человек с большой буквы», – сказал он.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
|
|
Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
|
|
Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
|
|
Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС.
«Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин дал оценку параду Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».
Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.
Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Путин упомянул мучеников Одессы перед объявлением минуты молчания
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о тех, кто сложил голову в праведном бою за Россию.
«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию», – сказал президент, объявив минуту молчания.
Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования
Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах.
«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что рабочую группу возглавит помощник президента России Максим Орешкин.
Ранее в Кремле сообщили, что до 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу.
Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. В этом году он в шестой раз вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.
Это мероприятие проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты проходят колонной с фотографиями своих родственников – ветеранов войны.
С 2015 по 2019 год Путин каждый День Победы принимал участие в шествиях «Бессмертного полка». Он называл эту акцию «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее», напоминает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате. Так, два года назад президент присоединился к акции из кабинета в Кремле.
Тогда он обратился к «тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны». Глава государства заверил, что герои этого времени остаются в сердцах современников вне зависимости от того, шагают ли те в одном строю или остаются дома. В заключение он пообещал: «А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем».
На акцию «Бессмертный полк» в Москве пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов. У многих участников шествия на груди значки с буквой Z – символом российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
По колоннам «Бессмертного полка» прокатываются крики «Ура!» и «Россия!».
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, кого коснулась Великая Отечественная война.
Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно и самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем или фотографией к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Путин подписал указ о поддержке детей погибших на Украине военных
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
«Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан», – сообщил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь – часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя», – добавил президент.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
Опубликован указ Путина о дополнительных мерах поддержки семей военных
Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст указа опубликован также на сайте Кремля.
На параде Победы Путин заявил, что гибель каждого солдата и офицера – это горе и невосполнимая утрата для родных и близких, особая поддержка будет оказана детям погибших и раненных военных.
«Правительству России обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки», – передает РИА «Новости» текст документа.
Согласно указу, в пределах спецквоты на обучение будут принимать детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно.
Кроме того, прием детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, будет осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профнаправленности).
«Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в месячный срок разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты», – добавляется в указе.
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов России рекомендовано предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета субъектов.
Путин прибыл на Красную площадь перед началом парада Победы
Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где вскоре начнется парад Победы.
Глава государства поднялся на трибуну, он коротко пообщался с ветеранами, передает РИА «Новости».
В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет парад, в нем примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравительном послании Путину глава Белоруссии отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам. «В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения», – приводится текст поздравления на сайте главы Белоруссии.
Лукашенко отметил, что «проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей».
«Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам», – отметил Лукашенко.
По данным пресс-службы, президент Белоруссии направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также народу Украины.
В понедельник президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Путин поздравил военных с Днем Победы
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна.
«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – России», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу», – сказал глава государства.
Он отметил, что День Победы близок и дорог каждому из нас. «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов», – подчеркнул он.
«Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», – сказал президент.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
Путин присвоил звание гвардейской 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде
Президент Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.
«Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее „15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада», – передает ТАСС текст документа.
Отмечается, что бригада получила это наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Ранее президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание «Гвардейская», глава государства подписал соответствующий документ. Российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) также получили почетные звания гвардейских.