Зеленского и лидеров АТР пригласили на июньский саммит НАТО

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11 мая, среда | Последнее обновление — 19:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский рассказал о тоннеле, по которому боевики могли покидать «Азовсталь»
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Европейцы уверяли, что новая Россия должна стать частью единой Европы, где господствует свобода, равенство, сопроцветание и взаимоуважение. Мы поверили – но ни одной из этих составляющих в Европе и не пахнет.
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Российская «буржуазия» ничем другим не озабочена, как срубить денег, переспать с максимальным количество жен друзей и получить иностранный паспорт, а лучше даже два, и свить уютное гнездышко подальше от России.
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России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно.
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На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленского и лидеров АТР пригласили на июньский саммит НАТО
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НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где планирует утвердить новую стратегическую концепцию, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.
«В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского», – цитирует РИА «Новости» Геоану.
Он также назвал эту встречу исторической и заявил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе.
Геоана подтвердил, что на саммите будут приняты решения о «новом качестве» военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.
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Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
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«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек
Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.
«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, – ударных «Байрактар-ТБ2», – уточнил генерал.
Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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В США заявили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины
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Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.
Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, передает РИА «Новости».
«Такая жесткая риторика вряд ли будет встречена с радостью в Париже или Берлине, где воинствующая позиция Великобритании в отношении России подвергается сдержанной критике с самого начала конфликта», – пишет Мактаг.
Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом.
«Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона», – заключил журналист.
Ранее обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган написал, что события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока.
Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине
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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары России якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары России по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытались захватить остров Змеиный
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«Власти Киева пытаются показать Западу, что у них еще есть боеспособные формирования, которым надо и дальше поставлять вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны России сообщили о рекордных потерях ВСУ при попытке захватить остров Змеиный.
«Это была очередная пиар-акция со стороны ВСУ, равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», – уверен собеседник.
Кроме того, утверждает эксперт, все эти попытки «заведомо были обречены на провал, но России это на руку». «Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать повторения провокаций подобного рода», – заключил Сивков.
Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
При этом на острове до сих пор остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Попытки высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный произошли незадолго до празднования Дня Победы. «C 7 мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты расценили это как некий «блеф в условиях информационной войны».
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Предсказан возврат освобожденных территорий Украины в состав России
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Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», – сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».
Как подчеркнул постпред Крыма при президенте России, юго-восточные территории, «подаренные» когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.
«У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», – подчеркнул постпред.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Над «Азовсталью» заметили клубы черного дыма
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Над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым, сообщили СМИ.
Со стороны комбината во второй половине дня во вторник были отчетливо слышны звуки взрывов, передает РИА «Новости».
Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
В минувшее воскресенье военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинские националисты «готовятся к самоуничтожению», так как на заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства.
Ранее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». При этом офис генсека ООН не смог подтвердить эвакуацию всех гражденских с «Азовстали».
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводили.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Власти Херсонской области решили обратиться к Путину с просьбой войти в состав России
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Власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики – прим. ВЗГЛЯД) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
Также до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России.
«Банк уже существует, есть формальные вопросы. <...> Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интергрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», – заключил Стремоусов.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители области должны сами решить вопрос о вхождении в состав России.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», – сказал представитель Кремля.
Напомним, Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Остатки сил ВСУ в Рубежном блокированы на заводе «Заря»
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Остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря», сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка.
«По сути своей, мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.
Он уточнил, что операция проводилась совместно с силами Луганской народной республики, на данный момент народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» Чеченской Республики вышли к селу Воеводовка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецка. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
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В Германии заявили, что «Северный поток – 2» фактически мертв
Проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине, заявила представитель Министерства экономики Германии Аннике Айхорн.
«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», – заявила она, комментируя возможность активизации трубопровода для возмещения выпавшей части поставок через территорию Украины.
При этом снабжение ФРГ газом стабильно, передает РИА «Новости».
«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечаем дальнейший рост», – сказала Айхорн.
Ранее сообщалось, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года.
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В Одесской области дезертировали боевики теробороны
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Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений, рассказал источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии.
«Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий, из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков», – рассказал он РИА «Новости».
Источник сообщил, что сбежавшие боевики спрятались в деревнях в Одесской области и часть смогла пересечь границу и уйти в Молдавию.
«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. ВСУ, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов», – отметил он.
Минобороны также сообщало о массовом дезертирстве из ВСУ. Так, по данным на 20 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования, самовольно покинув воинские части.
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Умер первый президент Украины
В возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук после продолжительной болезни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на родственников политика.
«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».
Леонид Кравчук стал первым главой независимой Украины, занимая пост с 1991 по 1994 годы. В декабре 1991 года подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
После президентского срока Кравчук был народным депутатом Верховной рады.
Газпром: Украина существенно ограничила транзит газа из России
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Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность снабжения топливом, заявили в Газпроме.
При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вторником, сообщает РИА «Новости».
Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
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Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России
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Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».
«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.
Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.
Британские СМИ: Россия не боится ЗРК Patriot в Швеции
Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.
Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известные как «Система ПВО-103») и уж точно не боится ВМС Швеции», – высказался Мокбель.
Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.
Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.
«Главная проблема этих комплексов состоит в том, что они в первую очередь разрабатывались для противодействия самолетам, а не ракетам. Иначе почему Саудовская Аравия не приобрела Patriot PAC-3 вместо российских комплексов С-400 «Триумф», если они действительно такие эффективные?» – заключил обозреватель.
Ранее НАТО выразило готовность разместить дополнительные силы вокруг Швеции.
Напомним, в августе 2021 года компания Lockheed Martin сообщила, что на полигоне в американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot.
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